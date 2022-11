36 anos depois, o Canadá está no Campeonato do Mundo. A seleção canadiana só tinha estado na fase final da maior competição internacional numa única ocasião, no México e em 1986, e já fez história só pelo facto de se ter apurado para o Mundial do Qatar. Mais de três décadas depois, o país do xarope de ácer vai mostrar que o desporto canadiano não é só hóquei no gelo.

Com Alphonso Davies enquanto referência absoluta da equipa, é uma seleção que também vive da eficácia de Jonathan David, da qualidade individual de Cyle Larin e da experiência do capitão Atiba Hutchinson. Os lusocanadianos Steven Vitória e Stephen Eustáquio são presenças habituais no onze inicial do inglês John Herdman — que fez o percurso pouco habitual de ter transitado das seleções femininas da Nova Zelândia e do próprio Canadá para a seleção masculina canadiana.

Inserido num grupo complexo, onde Bélgica e Croácia partem como as naturais candidatas ao apuramento e Marrocos tem outra experiência internacional, o Canadá vai procurar seguir em frente para carimbar desde logo o melhor resultado de sempre em Campeonatos do Mundo. Só o facto de terem chegado ao Qatar, porém, já foi uma impressionante demonstração de força por parte dos canadianos.

