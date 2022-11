Presença habitual no Campeonato do Mundo — este é já o sétimo apuramento consecutivo, não tendo falhado nenhum Mundial desde 1998 –, a verdade é que o Japão ainda procura um resultado verdadeiramente significativo. Os oitavos de final de 2002, 2010 e 2018 mostraram o que de melhor a seleção japonesa pode fazer mas são ainda curtos para uma equipa que é dominadora a nível continental e que procura outro impacto internacionalmente.

Hajime Moriyasu assumiu o comando do Japão logo após o Mundial da Rússia, onde foi adjunto de Akira Nishino, e levou a seleção até à final da Taça Asiática com uma vitória esclarecedora perante o Irão nas meias-finais. No jogo derradeiro, porém, os japoneses perderam o troféu para o Qatar, num desaire que marcou a primeira derrota do país numa final continental.

No Qatar, depois de um sorteio pouco favorável que colocou o Japão no mesmo grupo que dois recentes campeões mundiais, a equipa de Hajime Moriyasu vai procurar superiorizar-se à Costa Rica e esperar por um golpe de sorte para carimbar o apuramento para os oitavos de final. Pelo meio, Morita, médio do Sporting, terá uma das primeiras grandes montras para mostrar o porquê de ter merecido a aposta dos leões durante o verão.

