Gustavo Alfaro, hoje com 60 anos, tinha apenas uma experiência a treinar fora da Argentina e que não foi além dos 12 jogos, quando passou pelos sauditas do Al-Ahli sem sucesso. De resto, e num trajeto com três décadas, trabalhou sempre no seu país. Em 2019, teve a oportunidade que esperava há alguns anos depois de ter ganho uma Taça Sul-Americana (2007) e um Torneio Cláusula (2012) pelo Arsenal de Sarandí, asssinando pelo Boca Juniors. Ganhou uma Supertaça, sagrou-se campeão, nem assim convenceu a crítica que lhe apontava falhas na ideia de jogo e na identidade da equipa. Afinal, o melhor estava para vir.

O técnico nunca trabalhara no Equador e tinha como única ligação a seleções o facto de ter comentado para uma cadeira televisiva colombiana quatro edições do Campeonato do Mundo. Em agosto de 2020, a crise na Federação transformou-se numa oportunidade para Alfaro: Jordi Cruyff saiu seis meses depois de ter assinado contrato como treinador e sem fazer um único jogo pela paragem nas competições devido à Covid-19, o argentino segurou na equipa e, apesar da presença sem uma única vitória na Copa América de 2021, foi somando pontos que permitiram à Tricolor o regresso a uma fase final do Mundial.

O Equador não tem uma grande tradição na prova e está longe de ser uma das principais potências sul-americanas em Campeonatos do Mundo mas esta presença, além de ter como contexto um grupo que não apresenta dois claros candidatos à passagem aos oitavos, permite sonhar pelo menos com uma campanha que iguale a melhor de sempre (oitavos em 2006). E, mesmo que não se concretize, houve um trabalho quase invisível que foi sendo feito e que será importante para o futuro: recuperar jogadores que estavam desligados da seleção e fazer uma renovação que baixou a idade média dos convocados.

