A Suíça foi uma das grandes surpresas do último Europeu, chegando até aos quartos de final depois de eliminar França nos oitavos e caindo com Espanha apenas na decisão por grandes penalidades. A disputar o quinto Mundial consecutivo, a seleção suíça vai à procura de igualar os já longínquos melhores resultados de sempre — as chegadas aos quartos de final em 1934, 1938 e 1954.

Murat Yakin chegou ao comando da Suíça há pouco mais de um ano, em agosto de 2021, depois de Vladimir Petkovic ter deixado o cargo para rumar ao Bordéus na sequência da boa prestação o Euro 2020. Antigo internacional suíço, representou clubes como o Estugarda e o Basileia e surge enquanto selecionador nacional numa altura em que a equipa procura renovar-se e assumir-se como uma seleção a ter em conta dentro do universo europeu.

Xhaka é a referência natural da Suíça, até pelo início de temporada muito positivo que está a realizar no Arsenal, mas Shaqiri, Embolo e Seferovic acrescentam uma qualidade e um poder ofensivo que se tornam inegáveis. Pelo meio, os jovens Denis Zakaria, Manuel Akanji e Noah Okafor são a lufada de ar fresco que há muito se exigia na seleção suíça.

