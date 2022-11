Cenário 1, em 2018: vitórias com Austrália e Peru, um empate com a Dinamarca que carimbou o primeiro lugar do grupo, triunfos consecutivos com Argentina, Uruguai e Bélgica até à final ganha frente à Croácia, Cenário 2, em 2020: uma vitória frente à Alemanha com um autogolo de Hummels, dois empates com Hungria e Portugal, a queda nos oitavos frente à Suíça no desempate por grandes penalidades. Um Mundial como o que aconteceu em 2018 há muito que não é apenas um Campeonato da Europa como em 2020 mais Brasil e Argentina mas as duas realidades mostram a dura realidade em que entronca o presente da França: mesmo com algumas baixas por lesão tem dos melhores plantéis mas é o seu o pior adversário.

Das más relações entre jogadores muitas vezes por questões de egos às guerras que envolveram até mesmo as famílias, passando pelos ânimos exaltados no balneário em situações limite aos tiques de autoridade de Kylian Mbappé a propósito dos direitos de imagem, a França teve na Liga das Nações um prolongamento do pior que viveu no Europeu, terminando a fase de grupos com apenas uma vitória em seis jogos e só não descendo à Liga B porque a Áustria também perdeu na última jornada. Se Didier Deschamps teve como principal missão em 2012 unir uma seleção em cacos, com episódios que chegaram ao ponto de haver a recusa dos jogadores em sair do autocarro para treinar pelas divergências com Raymond Domenech, agora o técnico tenta evitar uma situação limite desse género com influência desportiva.

Mesmo sem figuras chave como Kanté ou Paul Pogba (Kimpembe também reunia condições para ser titular num esquema com três defesas), a França conta com o atual Bola de Ouro (Benzema), um futuro potencial Bola de Ouro (Mbappé) e um quase Bola de Ouro que só não foi mais longe porque tinha à frente Ronaldo e Messi (Griezmann). Jogadores de qualidade não faltam, a dúvida entronca na capacidade de construir ou não um coletivo forte num grupo acessível onde tem como principal rival uma Dinamarca com quem perdeu no último jogo da Liga das Nações. Passando em primeiro, é das equipas com mais possibilidades de chegar à final a não ser que tenha como principal adversário não uma Suíça mas a própria França.

