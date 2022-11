Depois de falhar o último Mundial, na Rússia, o Gana conseguiu regressar à principal competição internacional ao eliminar a Nigéria no derradeiro playoff de acesso ao Qatar. Ainda assim, o registo da seleção africana em Campeonatos do Mundo não deixa de ser impressionante: em três edições consecutivas, excluindo o Brasil em que não passou da fase de grupos, chegou aos oitavos de final em 2006 e a uns extraordinários quartos de final em 2010.

O selecionador é Otto Addo, antigo internacional que foi adjunto e interino do Borussia Dortmund recentemente e que fez carreira na Bundesliga antes de começar o percurso de treinador. Aos 47 anos, vai estrear-se em fases finais de grandes competições e tem como objetivo repetir e igualar as campanhas positivas que o Gana tem registado em Campeonatos do Mundo.

Thomas Partey, médio do Arsenal, é a referência natural de uma seleção que conta com vários jogadores com experiência nas principais ligas europeias — destacando-se Lamptey, do Brighton, Amartey, do Leicester, e também Kudus, do Ajax. Pelo meio, sublinha-se a presença de Fatawu, o jovem avançado do Sporting que foi aposta dos leões no final da época passada e que é tido como uma das grandes promessas africanas e ganesas para os próximos anos.

