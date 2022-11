Mais uma década de preparação, sinais de melhoria inegáveis em relação ao que existia, a mesma dúvida que se colocava quando a FIFA atribuiu a organização do Campeonato do Mundo de 2022: o que poderá na verdade fazer o Qatar? Ninguém sabe ao certo. Aliás, essa é uma das principais incógnitas nesta fase de grupos, num choque de realidades entre o deve e o pode que nem todo o dinheiro pode comprar. Se é verdade que o projeto desportivo estava lá e fazia sentido na teoria, a prática trouxe dores de crescimento naturais num país com uma população limitada, sem tradição no futebol e com costumes que muitas vezes chocavam com aquilo que era necessário para fazer crescer as bases lançadas com a Aspire Academy.

Os responsáveis nacionais colocaram desde cedo um objetivo a longo prazo para 2022: transformar a sua equipa nacional num conjunto mais competitivo e que pudesse estar à altura de todo o investimento feito em infraestruturas. Se a influência britânica trouxe esse gosto pelo futebol, o mesmo andou sempre mais centrado nas principais ligas europeias do que propriamente no Campeonato local, inaugurado em 1963 num regime semi-profissional que deu um pequeno salto a partir de 1972 com a entrada na Confederação Asiática. A população, pequena, não dava grande margem de crescimento. E a estratégia mudou.

O Qatar criou uma academia nacional que pudesse também ir “recrutando” alguns jovens talentos que tivessem nascido em África não numa perspetiva de naturalização como aconteceu noutros desportos já com idades mais avançadas mas para que pudessem dar outra competitividade aos jogadores locais. Em paralelo com isso, foram apoiando a Liga para trazer grandes nomes do futebol mundial que estivessem em final de carreira. Contas feitas, e Xavi é um bom exemplo disso mesmo, o know how que existia permitiu que esse mesmos atletas dessem depois os primeiros passos como treinador, mas a Liga nunca deu o salto necessário. Ainda assim, a seleção nacional deu o salto. Ganhou a Taça da Ásia de 2019 batendo as equipas mais fortes do continente, participou na Copa América e por pouco não chegou à final da Gold Cup. Os jogos particulares não tiveram agora os melhores resultados mas a experiência ajudou a evoluir.

