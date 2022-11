A seleção do quase. Nos últimos anos, numa ótica muito motivada pela prolongada liderança do ranking FIFA e pela geração talentosa com presença em algumas das melhores equipas do mundo, a Bélgica tornou-se uma repetida candidata à conquista de títulos. Entre Europeus, Mundiais e Ligas das Nações, a seleção belga parecia ser sempre uma das favoritas à vitória. O problema? Nunca disputou sequer uma final.

Depois do terceiro lugar no Mundial da Rússia e dos quartos de final no Euro 2020, que se seguiram a outras campanhas até aos quartos de final tanto no Mundial do Brasil como no Euro 2016, a Bélgica surge no Qatar já sem a liderança do ranking e a meio de uma renovação de plantel que tem como fio condutor a manutenção de Roberto Martínez enquanto selecionador. O treinador espanhol é a cara e o coração de uma Bélgica que, em condições normais, tem todas as possibilidades de garantir o primeiro lugar do Grupo F e alicerçar aí uma campanha rumo às últimas eliminatórias do Campeonato do Mundo.

Apesar de ter estado lesionado nas últimas semanas, Romelu Lukaku foi convocado e continua a ser a principal referência ofensiva de uns belgas onde Hazard já perdeu definitivamente o estatuto de figura maior para Kevin De Bruyne. Jérémy Doku, jovem avançado do Rennes que já marcou duas vezes pela Bélgica, e Leandro Trossard, que está a realizar um início de temporada muito positivo no Brighton, poderão ser as surpresas e as revelações de uma seleção que volta a ir à procura de algo mais do que o quase do costume.

