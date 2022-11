O Mundial ainda estava longe de começar e no fundo já tinha começado. Porque, no fundo, o Mundial é feito de histórias e a de Andrew Redmayne, herói da qualificação da Austrália, vale por si: entrado aos 119′ no playoff intercontinental de apuramento para a fase final, o guarda-redes de 33 anos que a certa altura pensou em deixar o futebol (até pela frustração que sentiu aos 15 quando passou num teste feito no Arsenal mas acabou por não assinar por troca com o polaco Szczesny) entrou apenas para tentar travar as grandes penalidades do Peru com uma dança em cima da linha e garantiu mesmo o triunfo na partida realizada no Qatar. Agora, é um dos muitos estreantes dos Socceroos no Qatar – e já ninguém se esquece dele.

Há quase uma sensação de dejá vu neste grupo D, que volta a juntar França, Dinamarca e Austrália à Tunísia (em 2018 tinha sido o peru), mas com o conjunto da Oceânia a aparecer ainda menos cotada do que na Rússia. Longe vão os tempos de nomes como Tim Cahill, Harry Kewell ou Mark Viduka, havendo espaço para alguns elementos de equipas que até jogaram a Champions ou atuam na Serie A mas estão longe do mesmo estatuto que os antecedentes conseguiram, casos de Aaron Mooy e Ajdin Hrustic. Sobra a fé do selecionador Graham Arnold, protagonista de outra das tais histórias do Mundial ao não convocar o genro, Trent Sainsbury, apontado por muitos até como titular durante a fase final. “Foi das chamadas mas complicadas que tive de fazer”, admitiu o técnico que deixou também de fora Tom Rogic, do WBA, visto como um dos melhores jogadores australianos da atualidade que voltou a falhar a convocatória.

▲ Austrália garantiu o apuramento para a fase final no playoff intercontinental frente ao Peru disputado no Qatar

