A Coreia do Sul não foi além da fase de grupos nos últimos dois Mundiais, na Rússia e no Brasil, e tem como grande objetivo superar novamente a ronda inicial da competição para igualar os feitos de 2010 e 2002 — sendo que há 20 anos, em casa, fez história ao terminar num extraordinário 4.º lugar.

Com Son Heung-min enquanto referência absoluta, tanto a nível ofensivo como no próprio balneário enquanto líder experiente e com presença na Premier League, os sul-coreanos contam com uma nova geração de jogadores a atuar na Europa que pode fazer a diferença. Kim Min-jae mudou-se para o Nápoles no verão e está a fazer parte do início de temporada brilhante dos italianos, Hwang Hee-chan tem sido aposta no Wolverhampton e tanto Hwang Ui-jo como Hwang In-beom têm estado em destaque nos gregos do Olympiacos — ou seja, estão todos habituados a palcos da dimensão do Mundial do Qatar.

Pelo meio, um selecionador português. Paulo Bento chegou ao comando da Coreia do Sul em 2018 e vai estrear-se com os asiáticos em grandes competições internacionais depois de ter estado com a Seleção Nacional no Mundial do Brasil, onde não foi além da fase de grupos. No Grupo H, o grande objetivo dos sul-coreanos será lutar pelo apuramento para os oitavos de final, sendo que partem desde logo numa posição algo desfavorável face ao teórico favoritismo de Portugal e do Uruguai.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.