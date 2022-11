Marrocos esteve 20 anos sem ir a um Mundial. Depois de França, em 1998, só conseguiu apurar-se novamente para a Rússia, em 2018, e alcançou o mesmo resultado: não passou da fase de grupos. Ainda assim, a base criada e construída para chegar a essa qualificação inédita em duas décadas serviu para carimbar um novo apuramento quatro anos depois, agora para o Qatar, e permite sonhar com a repetição do melhor resultado de sempre.

Em 1986, num Mundial do México onde a seleção marroquina conseguiu o apuramento num grupo onde Portugal foi eliminado, a geração orientada pelo brasileiro José Faria chegou aos oitavos de final e só caiu com a RFA que acabaria por ir à final — onde perdeu com a Argentina de Maradona e companhia. Em 2022, incluído num grupo complexo mas onde reina a incerteza, Marrocos sonha com uma nova aventura até aos oitavos de final.

A seleção marroquina mudou recentemente de selecionador, com o antigo internacional Walid Regragui a assumir o comando da equipa no passado mês de agosto depois da saída de Vahid Halilhodžić, que estava no cargo desde 2019 e foi despedido na sequência de diferendos com a cúpula da Federação. Regragui, que enquanto jogador passou pelo Toulouse e pelo Racing Santander, tem no Mundial do Qatar o primeiro grande desafio de uma ainda curta carreira de treinador que teve na conquista da Liga dos Campeões africana, com o Wydad AC, o seu ponto mais alto.

