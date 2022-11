Para o bom, para o mau, para qualquer sentido, a memória é curta (e até cruel) no futebol. O antigo defesa ou médio e hoje treinador Gareth Southgate funciona como exemplo paradigmático disso mesmo: quando assumiu o comando da seleção inglesa em 2016, depois de três anos com bons resultados à frente dos Sub-21, ninguém se lembrava que tinha sido o jogador a falhar aquele fatídico penálti no desempate das meias do Europeu de 1996 organizado pelo país que deu o apuramento (e a vitória depois) à Alemanha; agora, depois das recentes campanhas que fizeram regressar o famoso Football’s coming home, é contestado.

Até 2022, mesmo com uns traços de resultadismo que de quando em vez castravam a equipa do que era capaz de fazer melhor, recolocou a Inglaterra entre os primeiros como ainda não tinha acontecido durante este século. Conduziu a equipa ao quarto lugar no Mundial de 2018, caiu apenas nas grandes penalidades da final do Europeu de 2020 em Wembley com a Itália – ou seja, duas idas às meias-finais, algo que já não acontecia desde o tal jogo de 1996. Este ano, tudo ruiu: da goleada sofrida em casa frente à Hungria à descida à Liga B da Liga das Nações, passando pela série de seis encontros sem vitórias (três empates e três derrotas), a equipa sofreu um pesado retrocesso a nível de exibições e resultados que ninguém esperava.

É com esse contexto que Southgate chega ao Qatar, sem Reece James (lesão) e Tammy Abraham (opção) mas com um sem número de opções que começam a consolidar-se no conjunto principal depois de terem ganho títulos europeus e mundiais na formação. Num plano meramente teórico, mesmo com carências como a ala esquerda, a Inglaterra tem um dos plantéis mais equilibrados da competição com a base feita pelos melhores clubes da Premier League e alguns elementos que deverão ser titulares, casos de Jude Bellingham (B. Dortmund) e Declan Rice (West Ham) que prometem ser dois dos grandes nomes das duas próximas janelas de mercado. Perante isso, alguém voltará sempre para casa depois desta fase final (acessível dos grupos), entre o futebol que anseia por novos momentos altos ou o próprio Southgate.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.