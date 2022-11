1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. O Brasil foi campeão do mundo em cinco ocasiões, três delas no espaço de 12 anos, e é o único país a ter marcado presença em todas as edições do Mundial desde 1930. Algo que só agrava o registo das últimas décadas: desde que Ronaldo e companhia levantaram o troféu em Yokohama, a seleção brasileira registou um quarto lugar e duas chegadas aos quartos de final em Campeonatos do Mundo, mantendo-se afastada das finais durante todo este tempo.

Em 2022, esta geração brasileira quer mudar esse registo. E quer, acima de tudo, conquistar o Mundial pela sexta vez e 20 anos depois da última. Naquela que será a última aventura de Tite enquanto selecionador nacional, já que o treinador anunciou desde logo que vai deixar o comando técnico do Brasil logo após o Qatar, a canarinha parte com um favoritismo alicerçado num grupo confiante que não perde desde a final da Copa América, em julho do ano passado.

Com Neymar enquanto líder incontestado, Vinícius Jr. num enorme momento de forma e Antony a querer dar seguimento às boas prestações na Premier League, este Brasil conta ainda com a experiência de Dani Alves — que aos 39 anos vai tornar-se o jogador mais velho a representar a seleção brasileira num Mundial e cuja convocatória foi muito polémica, já que fez apenas 12 jogos pelo Pumas esta temporada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.