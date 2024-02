Ficou traumatizado quando ouviu o seu nome ser chamado na gala dos The World’s 50 Best, em Valência. Com quatro estrelas Michelin arrecadadas, o chef José Avillez não acreditava ser possível que, numa lista onde Espanha lidera o 2.º e 3.º lugar, Portugal chegasse a fazer parte da metade daqueles 50. Mas assim foi. O Belcanto subiu 20 posições até à 25.ª do ranking The World’s 50 Best Restaurants 2023, a melhor classificação de sempre para um chef português.

Não é que não sentisse que o seu trabalho no Belcanto merecesse aquele reconhecimento — porque sentia —, mas o 33.º melhor chef do mundo — eleito pelos The Best Chefs Awards — considera inevitável que se não compare o setor da gastronomia e do fine dining em Portugal com Espanha quando, o próprio diz, “nos últimos 25 anos é o país do mundo que mais evoluiu em termos gastronómicos”, e isso verifica-se pelo elBulli, de Ferran Adrià, mas já lá vamos.

“Nós temos a sorte de estar ao lado, e de podermos beber e inspirarmo-nos, e o azar porque, em quase todos os guias, listas e comparações, nós estamos no mesmo barco”, confessa ao Observador, acrescentando que, apesar de Portugal ser um país pequeno, “se calhar não somos assim tão mais pequenos só que o que eles [Espanha] brilham ofusca um bocadinho o nosso brilho do lado de cá”.

