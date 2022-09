Mais uma semana, mais uma ronda de argumentos e explicações, que no essencial repetem o que já foi sendo dito pelo Governo sobre o tema quente de taxar os lucros inesperados das empresas que estão a ganhar com a crise energética.

O tiro de partida para esta corrida até foi dado pelo ministro da Economia na sua primeira intervenção no Parlamento em março, nas primeiras semanas da guerra na Ucrânia. António Costa Silva afirmou que o Executivo estava a estudar a possibilidade. Mas desde então têm sido mais os recuos e travões no discurso, sobretudo vindos das Finanças, mas até agora secundados pelo primeiro-ministro.

Mas nas últimas semanas a pressão cresceu. Primeiro foram alguns notáveis do PS a defender a taxa — o presidente do partido, Carlos César, e o ex-ministro e eurodeputado Pedro Marques — e depois veio a Comissão Europeia estender a passadeira vermelha para aqueles que defendem que é preciso e justo ir buscar uma parte dos lucros inesperados que a guerra e a crise energética trouxeram — por via da subida dos preços — para os redistribuir junto das famílias e empresas que estão a pagar essa fatura.

