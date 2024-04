Preço anormal na eletricidade está a chegar à fatura, mas também traz custos e pode obrigar a rever tarifas

Basta recuar um ano, a abril de 2023, para perceber que o regulador deverá ter de avançar com uma nova fixação excecional das tarifas de eletricidade. No final de abril do ano passado, a ERSE anunciou essa revisão por causa do “contexto de volatilidade e incerteza na evolução dos preços do mercado grossista”, causado por uma forte redução dos preços da energia elétrica nos mercados grossistas para um nível muito inferior à previsão feita para o ano.

A revisão que entrou em vigor em junho do ano passado mexeu no preço da energia — baixando-o — mas, ao mesmo tempo, aumentou as tarifas de acesso ao sistema pagas por todos os clientes. Foi a fórmula aplicada para diminuir os desvios verificados entre os proveitos previstos para as empresas do sistema e as receitas efetivas que estavam muito abaixo devido aos preços inferiores de venda da eletricidade. O impacto para o consumidor do mercado regulado acabou por ser neutro, mas houve clientes das comercializadoras que tiveram de pagar os custos acrescidos das tarifas de acesso à rede ditados pelo regulador, como voltou aliás a acontecer em janeiro deste ano quando a ERSE aprovou aumentos das tarifas acima do inicialmente sinalizados.

No ano passado, a ERSE justificou o aumento extraordinário das tarifas de acesso com a necessidade de repor o equilíbrio financeiro das atividades reguladas, o que passa também por travar a acumulação de um desvio que teria de ser repercutido nos custos do sistema elétrico para 2025 — penalizando as tarifas — ou adiado, agravando a dívida tarifária que já este ano voltou a subir.

Ou seja, para compensar os produtores pelos preços de energia mais baixos, é necessário ir buscar mais receita às tarifas de uso geral do sistema. E os produtores que têm direito a esta compensação são precisamente os de energia renovável, sobretudo parques eólicos, que beneficiam ainda de contratos de remuneração garantida. Quando o preço do mercado não permite a remuneração prevista no contrato, os consumidores são chamados a pagar um sobrecusto, via tarifas de acesso. Esta tem sido a regra que foi temporariamente interrompida durante dois anos em que os preços de mercado estiveram muito acima dos valores normais, catapultados pela guerra da Ucrânia e pela crise do gás natural.

Neste contexto excecional, os contratos com os produtores renováveis e com a Turbogás funcionaram como um seguro que permitiu travar em Portugal aumentos de preços mais significativos, como aconteceu por exemplo em Espanha. Com a inversão das cotações para um patamar muito baixo, o sobrecusto destes contratos volta a pesar nas tarifas da eletricidade.

A vigência destes contratos deve terminar nos próximos anos — no caso da Turbogás já terminou, embora esta central a gás vá beneficiar de um regime transitório por causa do seu papel na segurança do abastecimento — o que permite retirar esse potencial custo da fatura, uma vez que essas centrais vão passar a ser remuneradas ao preço do mercado. Mas os preços persistentemente baixos ou instáveis colocam outro problema. Como financiar os investimentos em mais energias renováveis?

A reforma do mercado europeu de energia prevê o recurso a contratos por diferenças bidirecionais, uma variação dos mecanismos de tarifas garantidas que existiu no passado para promover a expansão da energia renovável. Estes contratos determinam um intervalo no qual o preço pago ao produtor pode variar em função da evolução do mercado, mas estabelecem limites mínimos e máximos para essa variação que, no primeiro caso, dão ao produtor direito a ser compensado se a cotação do mercado for inferior.

E se há alguém que conhece muito bem esta reforma é a nova ministra do Ambiente e Energia, Maria Graça de Carvalho, que no papel de eurodeputada foi uma das responsáveis pelo redesenho, como lembra o consultor e especialista em energia, António Vidigal num post no Linkedin publicado esta semana.