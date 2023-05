Trincheiras, bunkers e barreiras antitanques. Ao longo de 120 quilómetros, as tropas russas organizaram, nos últimos meses, as suas linhas defensivas no sul da Ucrânia, especialmente em redor da província de Zaporíjia. Com uma contraofensiva ucraniana anunciada há já alguns meses, a Rússia empenhou-se “significativamente” e colocou no terreno “obstáculos” que o Ministério da Defesa britânico definiu, num relatório diário, como “formidáveis”. Mas se — e quando — a contraofensiva de Kiev for posta em marcha, terão as forças de Moscovo capacidade para resistir?

“Os russos desenvolveram muitos esforços num sistema de defesa de fortificações avançadas e complexas, que serão a sua grande vantagem quando a contraofensiva começar”, afirma, em declarações ao Observador, Huseyn Aliyev, professor na área dos estudos de segurança na Universidade de Glasgow. Mesmo assim, o especialista não considera que isso seja suficiente: “A Rússia está certamente pouco preparada para uma contraofensiva ucraniana”.

Dani Belo, professor de Relações Internacionais na Universidade de Webster, tem a mesma opinião. “Em traços gerais, a Rússia não aparenta estar pronta para uma forte campanha defensiva“, diz ao Observador, sustentando o seu ponto de vista com o atual nível de “prontidão e treino” dos militares russos, insuficiente para segurar posições e resistir a uma ação alargada da Ucrânia — assim como a escassez de “munições e equipamentos”.

