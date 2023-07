Médico psiquiatra, professor universitário, investigador e diretor do Complexo Assistencial de Zamora, centro hospitalar na região autónoma de Castela e Leão, em Espanha, Manuel Franco Martin criou um modelo de intervenção em saúde mental baseado na comunidade e com uma organização em rede: a ação social e a estreita e permanente articulação entre os cuidados de saúde (primários e mentais), com equipas multidisciplinares, são a base para o trabalho com pessoas com doença mental grave, a quem é garantido um apoio 24 horas por dia.

O modelo é um exemplo para a Europa e para o mundo e Manuel Franco Martin recebe no seu serviço muitos internos de psiquiatria de outros países — entre os quais Portugal — para perceberem como funciona e como pode ser replicado. Porque é por aqui que passa o futuro dos cuidados de saúde mental.

O Serviço de Psiquiatria do Complexo Assistencial de Zamora, que dirige, é um exemplo que é convidado a partilhar em diversos fóruns internacionais. Em que consiste o modelo assistencial reticular que implementou?

A base do modelo reticular, que é mais focado em patologias mentais graves e prolongadas, é a mudança do tradicional internamento em hospitais psiquiátricos para o apoio na comunidade. O doente é tratado em sua casa ou em residências protegidas fora do hospital e tem um apoio tanto médico como social. Os cuidados de saúde mental são transferidos do hospital para os cuidados de saúde primários, o que significa que os psiquiatras, os psicólogos, os enfermeiros e outros técnicos de saúde mental trabalham nas mesmas unidades e centros de saúde que os cuidados de saúde primários e isso facilita a coordenação e as ligações com a rede de serviços sociais da segurança social e da comunidade e o conhecimento, por parte dos técnicos de saúde mental, dos aspetos sociais e do contexto de cada doente. Portanto, na hora de decidir a abordagem a cada doente, não se tratam apenas as questões clínicas relacionados com a doença, mas também os problemas das pessoas que sofrem da doença.

