Se houver extraterrestres, terão o seu próprio Jesus? O padre-cientista que está a ajudar a NASA com esta e outras perguntas difíceis

Não era um problema para eles.

Não era um problema. Quase desejaria que tivesse sido um problema para eles, para que eles tivessem ficado mais cativados com o tema — e, assim, talvez tivessem escrito mais. Esta é a história que, ao longo da História, as pessoas vão escrever. Consideram a ideia, pensam que está tudo bem, escrevem algumas frases e seguem em frente. John Ray, que é frequentemente apelidado de pai da história natural britânica, dizia “sim, as estrelas, os sóis, há planetas à volta deles, há vida lá, alguma vida é mais avançada que nós, outra é menos avançada que nós, Deus criou-a toda e Deus ama-a toda” e também seguia em frente. Acabamos com cinco séculos e meio de escritos sobre este assunto, mas, no geral, são apenas pequenas notas, pequenos apartes. O que queria fazer com o livro é dizer: e se não começarmos por aí? E se começarmos com toda a teologia? Senti que havia muitas áreas interessantes da teologia que suportam a questão, mas ainda não tinham sido exploradas. Os livros que têm sido escritos, na minha opinião, são ainda muito em torno de reciclagem destes comentários ocasionais que têm sido feitos — e eu queria alargar a rede. Eu ensino teologia sistemática, portanto queria pensar sobre questões que ainda não tinham sido muito colocadas, como a vida do mundo que há de vir. Muitas vezes, entra-se nestas discussões com uma ideia muito forte sobre aquilo que há a pensar. Por exemplo, pergunto aos meus alunos: “Se houver vida noutros lugares do Universo, mas não tiver pecado, tem alguma coisa a ver com uma encarnação?” E eles dizem que não, se não há pecado não há necessidade de uma encarnação. E eu respondo: “Esperem lá, mas ao longo da História do Cristianismo tem havido quem pense que a encarnação não tem apenas a ver com o pecado. Pretende também elevar-nos à dignidade de sermos filhos de Deus de uma forma muito mais profunda do que com quaisquer pais primordiais.” Por isso, mesmo que haja vida em algum lugar do Universo e não se tenha desviado, temos de fazer, na mesma, perguntas sobre a encarnação. Posso dar-lhe vários exemplos, mas estou a tentar alargar a rede.

Mas imagino que também seja confrontado com algumas questões clássicas. Não sei se há muita gente a pensar sobre as implicações teológicas da descoberta de vida extraterrestre, mas quando penso nisso vêm-me à cabeça perguntas como qual será o papel dessa vida no plano de Deus, se acreditarmos em Deus como o criador da humanidade, e se essa descoberta não pode colocar em risco a ideia antropocêntrica do Cristianismo ao colocar a humanidade no centro da doutrina.

Sem dúvida, essas são grandes questões. Tenho alguns capítulos no livro sobre esta ideia da singularidade humana. Uma das minhas respostas é bastante bíblica: na verdade, as escrituras cristãs já dizem que isto não gira tudo à nossa volta. Por exemplo, estão cheias de anjos. Bom, independentemente de acreditarmos ou não em anjos — eu acredito —, o facto de eles estarem na visão cristã do mundo mostra que isto não gira à nossa volta. Há outras coisas. Não os vejo como aliens, não os vejo como sendo materiais ou biológicos. Sigo São Tomás de Aquino, que pensa neles como sendo imateriais. Mas só o facto de eles estarem na imaginação cristã mostra que temos espaço para outras coisas. Ou então poderia citar o Livro de Job. Quando Deus finalmente responde a Job, leva-o numa espécie de safari com todas aquelas criaturas maravilhosas — algumas reais, outras talvez mitológicas — e pergunta “estavas lá quando eu fiz isto?”, “pensa nisto e naquilo”. Ajuda a descentralizar o sentido humano de nós próprios. Nós não somos o centro de tudo — ou, pelo menos, há outras coisas lá fora que são diferentes, Deus conhece-as e, presumivelmente, preocupa-se com elas também. Acho que o Livro de Job é fascinante a este respeito. Mas o meu outro argumento em relação à singularidade humana é, talvez, mais filosófico. Penso que é uma falácia acreditar que sou alguma coisa a menos só porque alguma outra coisa é excelente. Podemos dizer isto também do planeta Terra. Se descobrirmos que os golfinhos são muito criativos ou que os chimpazés têm uma vida moral ou religiosa muito rica, eu diria: “Fantástico!” Não sou menorizado pelo facto de outras coisas serem elevadas. Se a minha excelência enquanto ser humano assenta, por exemplo, na sabedoria, no amor, na memória, na criatividade, entre outro tipo de coisas, nada disto me é tirado só porque outros seres também o podem fazer. Tenho uma abordagem mais positiva de tudo isto. Não me sinto, de todo, ameaçado pela ideia de haver outras coisas excelentes. Mas noto, pelas conversas com pessoas, pelos alunos, pela opinião pública sobre isto, que é quase como uma bifurcação da psicologia, quase como uma disposição psicológica básica de que ou pensamos que pode haver outras coisas por aí e isso não me ameaça, ou pensamos que, se não estamos no topo da árvore, somos menos. Eu estou no primeiro grupo. É difícil discutir através dessa fronteira.

E a teologia cristã também o guia através dessas questões, não?

Penso que sim. Mas suspeito que haverá outras pessoas que são cristãs e que pensariam de modo diferente. Eu pertenço a uma tradição teológica celebrativa, da alegria, que vou buscar a São Tomás de Aquino. Ele tinha a ideia muito forte de que o mundo é caracterizado pela multiplicidade e pela diversidade. A minha orientadora de doutoramento, Catherine Pickstock, uma vez disse: “A multiplicidade é a homenagem que a finitude faz à infinitude.” Como o mundo está cheio de coisas finitas, tem de estar cheio, é justo que seja diverso, porque essa é a melhor forma de testemunhar o criador. Por isso penso que, para os tomistas, há uma predisposição natural para pensar que a diversidade é algo bom.

Quando penso na possibilidade de descobrir vida noutros planetas e tento enquadrar essa ideia na teologia cristã, também penso na revelação. Será que Jesus seria um acontecimento único no planeta Terra? Ou será que Deus enviaria outros filhos a outros planetas? É válido pensar assim?

Esse é, provavelmente, o assunto mais energicamente debatido no pensamento teológico contemporâneo sobre a vida noutros pontos do Universo. A possibilidade das múltiplas encarnações não ganhou verdadeiramente gás antes do século XXI. Consigo pensar num único exemplo que é a exceção que comprova a regra: um deputado inglês, penso que escreveu no século XVII, e que era ariano, por isso não era um cristão convencional, não acreditava que o filho de Deus fosse uma criatura. Não trabalhava no mesmo quadro teológico. Entre aqueles a que poderíamos chamar cristãos nicenos ou calcedónios — os que aceitam as perspetivas partilhadas da cristologia independentemente das tradições —, as pessoas pensavam na possibilidade das múltiplas reencarnações, mas, até ao século XX, tendiam a rejeitá-la. Um ótimo exemplo da alvorada desta possibilidade é um poema de Alice Meynell, do início do século XX, chamado “Christ in the Universe“. É um poema belíssimo, muito sofisticado, sobre a vida do mundo que há de vir e uma série de espécies diferentes a trocar impressões sobre a sua própria história, de como Deus lidou com elas e sobre as encarnações.

“(…)

But in the eternities,

Doubtless we shall compare together, hear

A million alien Gospels, in what guise

He trod the Pleiades, the Lyre, the Bear.

O, be prepared, my soul!

To read the inconceivable, to scan

The myriad forms of God those stars unroll

When, in our turn, we show to them a Man.”

— Alice Meynell, 1847-1922

Todas as discussões em torno da possibilidade de múltiplas encarnações, até ao século XX, envolviam uma dicotomia entre ser a favor ou contra ela. E havia muito mais pessoas contra, só raríssimas pessoas eram a favor. Era uma discussão teologicamente muito mal enquadrada, porque se pensava num Jesus Cristo que andava a saltar de planeta em planeta. Mas eu diria que, a partir de uma perspetiva calcedónia, aquilo que queremos dizer quando falamos em encarnações múltiplas é que, tal como o Filho, a segunda pessoa da Trindade, assumiu uma natureza humana na Terra — e então temos uma pessoa com duas naturezas, humana e divina —, noutro qualquer ponto de Universo, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se uniria a uma natureza diferente. Seria completamente diferente, numa perspetiva de criação, mas cada um deles seria o Filho de Deus. Eu aceito por completo que uma única encarnação possa redimir o mundo inteiro. Não creio que haja a necessidade de existir mais do que uma encarnação. Porém — e nos últimos anos tenho pensado muito nisto —, o meu instinto tende para as encarnações múltiplas. Ao motivo pelo qual penso assim chamo a minha “analogia Star Wars”. O Star Wars começa com algo como “há muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito distante”. E se só existisse uma encarnação e fosse noutro lugar qualquer? Em vez de abrir o Evangelho segundo São Lucas e ler que ao nono mês o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem chamada Maria, a história que todos conhecemos, Lucas teria de dizer “há muito, muito tempo, numa galáxia muito, muito distante, determinada coisa que não conseguimos perceber aconteceu a uma criatura que não conseguimos imaginar”. E depois contaria uma história que é muito difícil de entender. Aceito completamente que essa outra história possa redimir o mundo. Mas, para mim, a história da encarnação gira em torno da intimidade de Deus connosco. São Tomás de Aquino diz que um dos motivos pelos quais Deus se tornou um ser humano foi para ser nosso amigo, e também para que pudesse haver uma revelação perfeita, uma vez que a entendemos em palavras humanas, em gestos humanos e num rosto humano. Por isso, se uma parte da relação de Deus com outras criaturas passa por alcançar esse fim, então parece-me muito adequado que Deus lide com as diferentes espécies através da sua própria encarnação — mesmo que uma fosse suficiente para a redenção.