Quando Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz disputaram a liderança, em 2020, apoiou o último à primeira volta e só entregou o voto ao homem de Espinho à segunda volta porque o adversário era Rui Rio. Dois anos depois, manteve-se equidistante na disputa entre o mesmo Montenegro e Jorge Moreira da Silva, chegando a assumir publicamente que não tinha certezas sobre a preparação de ambos para o cargo. Montenegro venceu, está há um ano no cargo, e Carlos Carreiras dá-lhe, pelo menos, o benefício da dúvida: “Tenho de reconhecer que Montenegro tem feito um esforço, em primeiro lugar para unir o partido, que era a condição essencial, e tem vindo a desenvolver um trabalho para apresentar alternativas”, diz.

Ainda assim, em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, o presidente da Câmara Municipal de Cascais não foge à pergunta mais delicada que se vai fazendo nos corredores do PSD: se Montenegro perder o seu primeiro grande desafio eleitoral, as europeias de 2024, terá condições para se manter à frente do partido? “Não estou a inventar nada que a história já não nos tenha demonstrado. Se não vencer, obviamente que a liderança passa a ser questionada e fica mais fragilizada”, assume.

Sobre futuras e eventuais alianças à direita, o autarca, que assumiu, no passado, que seria muito difícil ao PSD governar sozinho, reforça a sua posição de sempre: um acordo entre PSD e Chega não é negociável. “Não sou favorável, de todo. Sou mesmo contra”, assinala Carlos Carreiras, reconhecendo que Montenegro não foi tão “afirmativo” na definição desse cordão sanitário como seria desejável.

