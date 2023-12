Ano novo, agenda nova — e se depender da oferta nos palcos nacionais, há muitos motivos para estrear as primeiras páginas com propostas do teatro à dança, passando pela performance, num momento em que o esbatimento de fronteiras entre disciplinas e linguagens é cada vez mais comum.

Antecipando o ano que agora começa, um olhar sobre as sinopses, tantas vezes crípticas, ou sobre as imagens, não raras vezes mais conceptuais do que ilustrativas, revela um tema transversal: a liberdade. À boleia das celebrações dos 50 anos do 25 de abril de 1974, o cenário das artes performativas dos próximos meses, em particular no campo da criação original, desenha-se com esta efeméride como eixo agregador.

Mas há mais para descobrir ao longo dos próximos 12 meses (do que já sabemos, pois grande parte das temporadas de 2024-2025 ainda se encontra por definir). Há estreias absolutas e outros espetáculos cuja passagem pelo palco foi tão breve que um novo fôlego de apresentações permitirá que mais público os possa encontrar — a discussão sobre como o trabalho de meses (ou mesmo anos) se esvai em poucas récitas não é de agora e está longe de estar sanada. Eis vinte e duas sugestões, em palcos diferentes, de norte a sul do país, por ordem alfabética.

