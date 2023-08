Marcelo dormiu “pouquinho” e só conseguiu esticar as pernas no vagão-quarto por pouco tempo no início e no fim da viagem de dez horas da fronteira polaca até Kiev. A visita do Presidente português a Kiev teve o roteiro standard desenhado pelo Governo ucraniano para líderes políticos — Bucha, Irpin, centro de Kiev — mas o português deu-lhe um toque pessoal: tentou uma ida a mercado, agachou-se numa trincheira e fez algumas traquinices diplomáticas. O primeiro capítulo de ‘Marcelo na Ucrânia’ teve promessas, exageros e charme ao anfitrião — que lhe fez um reparo bem-humorado.

Os exageros. Um ultimato à Rússia, um Eurostat empolado e a NATO

O Presidente da República começou por dizer que tinha sido uma escolha da diplomacia portuguesa estar presente naquela que é conhecida como a cimeira dos amigos da Crimeia. A representar o Estado português, Marcelo tornou-se protagonista acidental quando Volodymyr Zelensky se preparava para falar e não conseguia encontrar o canal em inglês no aparelho de tradução. O presidente da Ucrânia pediu desculpa à audiência e disse: “Desculpem, tenho de ajudar o nosso amigo. Só um segundo”.

