Turismo do álcool em Albufeira. Como a economia da noite está a levar uma cidade ao limite

São 23h45. No Destacamento Territorial da GNR de Albufeira, os militares das várias equipas preparam-se para a noite que começa. Em “campo”, vão entrar o Comando Territorial de Albufeira, a Unidade de Intervenção (UI) e o Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP).
No verão, Albufeira conta com um reforço significativo de policiamento: de Lisboa, chega todas as semanas um pelotão com 20 elementos da Unidade de Intervenção para reforçar as equipas da GNR encarregues de garantir a segurança durante a noite. O capitão Carlos Fraústo, que a equipa do Observador acompanhou numa das muitas noites de trabalho, antevê horas muito atarefadas para os militares que vão passar pela rua da Oura.
Foi a 24 de junho, apenas quatro dias antes desta noite, que entrou em vigor o novo Código de Comportamentos do Município de Albufeira para travar comportamentos desordeiros na via pública, proibindo nas ruas o consumo de álcool, urinar ou defecar e até circular parcial ou totalmente despido (tronco nu ou de biquíni). Prevê coimas de até 1.800 euros e sanções pesadas para bares e discotecas que incentivem consumos ou comportamentos de risco. Mas por enquanto, tudo aponta para um fim de semana igual aos outros.
“É de esperar grande concentração de pessoas. Todos os dias são como um fim de semana”, conta, no início do turno, o capitão Carlos Fraústo. Na receção do quartel da GNR há bastante movimento — uns terminam o turno, outros entram agora ao serviço, para sair apenas de manhã, depois de garantir que a noite termina sem problemas.
As carrinhas escuras, que transportam a GIOP, “a força mais musculada”, arrancam primeiro, por volta da meia-noite, naquilo que, segundo Carlos Fraústo, é o “maior reforço para dissuadir todas as situações que possam acontecer”. Está tudo a postos para o grupo arrancar para uma patrulha pelas ruas de Albufeira, mas a saída fica atrasada pela primeira apreensão da noite: acabaram de chegar ao quartel 20 botijas de óxido nitroso, a “droga do riso”. Em Albufeira, 17% das detenções estão relacionadas com o tráfico de droga — um número que preocupa as autoridades, sobretudo pela ligação com o consumo excessivo de álcool e os episódios de violência.
Equipamento verificado, turno rendido, é hora de arrancar finalmente para a rua da Oura. Passaram poucos minutos quando algo capta a atenção do capitão Carlos Fraústo: “Encoste aí à frente!” Circula um tuk-tuk fora de hora: a partir da meia-noite, estes veículos não podem andar pelas ruas da cidade. Já depois de encostar, mais um problema: está em falta o seguro de responsabilidade civil, uma situação recorrente, em particular no verão.
Enquanto Fraústo e a guarda-principal Cláudia Pinho preenchem o auto ao motorista — que se tenta justificar com um erro técnico da seguradora —, passam pela rotunda onde foi montada aquela operação stop improvisada mais uns quantos tuk-tuks, mas esses escapam à fiscalização. A viagem continua. Assim que os militares chegam à rua da Oura (na verdade, Avenida Sá Carneiro), começa a tornar-se óbvio o forte cheiro a álcool derramado que, juntamente com o calor intenso, provoca um odor adocicado — é um cartão de boas-vindas para o que está para vir. A noite algarvia, quente e tranquila, fica para trás.
“O nosso trabalho é ir às situações onde o perigo existe”
Como todas as noites, a GNR estaciona a viatura a meio da Avenida. É o local perfeito para os militares serem vistos e tudo verem — o chamado “policiamento de visibilidade”. Carlos Fraústo reconhece que a Rua da Oura é um teatro operacional particularmente complexo, por ser “tão perigoso como imprevisível”.
O tipo de turista que por ali circula — maioritariamente britânico ou irlandês, jovem e em busca de álcool barato, sol e noites sem limites — influencia em muito o tipo de operações que todas as noites vão para o terreno. Para evitar acidentes com qualquer um dos militares da GNR, há cuidados acrescidos a considerar.
“Procuramos, ao máximo, não ter elementos isolados, porque andamos no meio da multidão, ficando nós próprios em risco. O nosso trabalho é ir às situações onde o perigo existe”, explica o capitão, que esclarece que o uso do colete anti-bala é, várias vezes, utilizado para evitar ferimentos num eventual ataque com recurso a arma branca.
Ainda só é uma da manhã, mas já estão milhares de pessoas concentradas nos 600 metros lineares da “Las Vegas do Algarve”. A luz neon — que parece ser regra entre todos os bares — contrasta com o céu escuro da madrugada.
A primeira ocorrência surge cinco minutos depois de chegar a patrulha de reforço. Um grupo de homens, entre os 20 e os 30 anos, consome haxixe junto à equipa da GNR, como se as autoridades ali não estivessem. São abordados e o material estupefaciente é apreendido — o primeiro de vários autos policiais da noite relacionados com consumos excessivos.
O consumo na via pública é ilegal, mas o cheiro característico do haxixe circula entre a multidão e os militares da GNR não têm outra opção além de tentar, discretamente, procurar a sua origem — só nesta noite em que o Observador acompanhou os trabalhos, foram apreendidas várias doses de haxixe, sem que isso pareça surpreender quem consumia.
À medida que a noite avança — e que as pessoas e ocorrências se multiplicam —, a equipa da GNR começa as rondas pela avenida, começando pela zona sul para depois subir para a zona norte. São abordados vários jovens que urinam na via pública ou circulam parcialmente despidos. A GNR tenta identificá-los, mas a falta de documentos dificulta o sucesso da missão.
O crescente estado de embriaguez de muitos dos que por ali se encontram obriga as autoridades a intervir: é que, naquele momento, a circulação automóvel na zona já não é compatível com os milhares de jovens que se encontram na Oura. Carlos Fraústo dá a ordem e o trânsito nas redondezas é cortado: “É urgente reduzir a quantidade de veículos que circulam, estão milhares de pessoas na Oura e é muito perigoso continuarem a circular em simultâneo.”
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]
“Já começa a haver muita gente alcoolizada e a grande dificuldade agora é controlar esta população”
A madrugada avança e torna-se cada vez mais descontrolada: passa a ser visível uma larga maioria de pessoas visivelmente alteradas, sob efeito de álcool ou outras substâncias. Uma delas, um jovem na casa dos 20 anos, está inconsciente no chão, sem amigos nem auxílio. A GNR volta a entrar em ação.
“Acionámos a Cruz Vermelha para prestar assistência a este indivíduo, que se encontra aqui inconsciente, caído no chão, provavelmente por excesso de álcool”, adianta o capitão. Cerca de 200 metros mais abaixo, encontramos outro rapaz nas mesmas condições. Este já está a ser assistido, mas não responde às perguntas da equipa médica. O segundo rapaz inconsciente, presumivelmente também devido a consumo excessivo de álcool, tem mesmo de ser transportado para o hospital.
A ambulância não tarda em chegar, mas é deliberadamente travada por algumas pessoas alcoolizadas. A Unidade de Intervenção é obrigada a recorrer à força para afastar quem está a impedir a ambulância de prestar o socorro. Para Carlos Fraústo, é sinal de que a situação poderá estar a mudar: “Já começa a haver muita gente alcoolizada e a grande dificuldade agora é controlar esta população.”
“Os excessos não estão nas pessoas, estão nos bares”
A noite continua e o descanso só chega, na melhor das hipóteses, às quatro da manhã, hora em que fecham os bares da rua da Oura. Este cenário repete-se todas as noites, de maio a setembro. O ruído, os danos provocados no património público e a sensação constante de insegurança estão entre as principais queixas da população local, cada vez mais preocupada com os efeitos do chamado “turismo do álcool”.
Cláudia Santos, dona de uma loja no centro histórico, recorda os verões da pandemia como uma exceção positiva. Com restrições à circulação internacional e à atividade noturna, a cidade voltou, por momentos, a ter cor: “Eram só famílias, Albufeira estava linda, era a nossa Albufeira. Dá pena, porque esta terra é linda, mas se o turismo não é bom, é muito difícil.”
Para Lúcio Pescada, presidente da Associação de Tuk Tuks de Albufeira, esta situação tem feito o negócio “decrescer de ano para ano”. Em plena época alta, grande parte dos tuk tuks está estacionada, saindo a conta-gotas, voltando minutos depois para o mesmo sítio — no centro da cidade, abrigam-se à entrada de um parque para se protegerem do sol.
“As famílias e clientes com maior poder económico, que querem sossego, privacidade e bem-estar, são obrigadas a procurar outros destinos no Algarve”, diz, muito por causa das “tristes figuras que veem nas redes sociais”. Lúcio Pescada aponta o dedo a alguns dos comerciantes daquela zona: “É um tipo de turismo que só serve para alguns estabelecimentos de animação noturna faturarem, sem olhar para as consequências.”
Vítor Sacramento, que tem um negócio de artesanato no centro da cidade, acompanha as críticas feitas por Lúcio: “Não tenho problema com o horário dos bares, tenho problema com a maneira como funcionam. Os excessos não estão nas pessoas, estão nos bares, que vendem bebida a pessoas que já estão alcoolizadas.”
Os bares em Albufeira funcionam como uma verdadeira linha de montagem industrial do álcool. A música é ensurdecedora (confunde-se muitas vezes com a do bar ao lado), há muitos empregados sempre prontos a recolher pedidos, centenas de cadeiras por esplanada e, nalguns casos, incentivos à bebida, como regimes de bar aberto ou happy hour.
Para Vítor, muitos destes espaços não cumprem as leis que proíbem a venda de álcool a pessoas visivelmente alcoolizadas nem a legislação que limita o ruído. “Se tivessem 25 pessoas a consumir de outra maneira, o bar estava meio vazio”, afirma. É uma ideia partilhada pela maior parte das pessoas com que o Observador falou, que garantem que há vários locais de animação noturna a criar condições para que os excessos ocorram.
Negócio do álcool “pode estar a amputar o futuro da cidade”
Num site inglês de viagens, a publicidade já reflete o problema: “Albufeira é um destino fantástico para férias loucas. Tem uma vida noturna selvagem, atividades diurnas intensas e comparativamente baratas. Lá, encontram-se ofertas de ‘happy hour’ e clubes noturnos que atendem grandes grupos de pessoas alcoolizadas.” Este tipo de turismo está a mudar a forma como a cidade funciona. É o que diz a taxista Ida, que fala num “turismo de massas que não vale nada, que não interessa a ninguém”.
Ida considera que aquilo que os turistas fazem em Albufeira é um “abuso”: “Parecem ficar aluados assim que chegam. Há turistas a consumir e a comprar droga em plena via pública, ainda durante o dia. Isto está a perder a vergonha.” Para moradores e comerciantes, esta imagem tem penalizado a cidade — e o próprio presidente da autarquia concorda.
José Carlos Rolo não esconde que a situação é grave e está alarmado com a reputação atual de Albufeira — e está a ponderar avançar com um estudo para perceber o impacto do turismo de excesso na economia municipal. “A venda de um destino turístico nos sites é um bom exemplo do que não deveria acontecer, mas a questão económica está sempre a suplantar tudo e mais alguma coisa — é quase o que se pode chamar capitalismo selvagem”.
O novo Código de Comportamentos do Município de Albufeira era uma medida urgente, defende o presidente da câmara, que admite que a cidade está a “chegar ao limite, com um acelerar e uma concentração” de consumos excessivos e desordem pública. “Os empresários têm uma grande responsabilidade nisto, podem estar a permitir uma série de coisas que não deveriam permitir, a colaborar com coisas com que não deviam colaborar, e a ter ações e comportamentos que também não deviam ter, porque podem estar a amputar o futuro da cidade”, culpabiliza. José Carlos Rolo considera que o novo código é uma ferramenta de dissuasão de comportamentos excessivos.
Ainda não está nos planos. Mas, se os excessos não diminuírem, deixa um aviso: “Temos decisão nos horários de funcionamento, na proibição da venda de álcool em muitos sítios, como supermercados, a partir de determinada hora. E ainda podemos restringir as concessões de esplanadas na via pública.”
Albufeira é, para muitos, o exemplo de um modelo turístico que cresceu demasiado depressa — e que passou o ponto de equilíbrio há vários anos. Mas alguns sinais apontam para a possibilidade de mudança.