Turismo do álcool em Albufeira. Como a economia da noite está a levar uma cidade ao limite

“Procuramos, ao máximo, não ter elementos isolados, porque andamos no meio da multidão, ficando nós próprios em risco. O nosso trabalho é ir às situações onde o perigo existe”, explica o capitão, que esclarece que o uso do colete anti-bala é, várias vezes, utilizado para evitar ferimentos num eventual ataque com recurso a arma branca.

Ainda só é uma da manhã, mas já estão milhares de pessoas concentradas nos 600 metros lineares da “Las Vegas do Algarve”. A luz neon — que parece ser regra entre todos os bares — contrasta com o céu escuro da madrugada.

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A primeira ocorrência surge cinco minutos depois de chegar a patrulha de reforço. Um grupo de homens, entre os 20 e os 30 anos, consome haxixe junto à equipa da GNR, como se as autoridades ali não estivessem. São abordados e o material estupefaciente é apreendido — o primeiro de vários autos policiais da noite relacionados com consumos excessivos.

O consumo na via pública é ilegal, mas o cheiro característico do haxixe circula entre a multidão e os militares da GNR não têm outra opção além de tentar, discretamente, procurar a sua origem — só nesta noite em que o Observador acompanhou os trabalhos, foram apreendidas várias doses de haxixe, sem que isso pareça surpreender quem consumia.

À medida que a noite avança — e que as pessoas e ocorrências se multiplicam —, a equipa da GNR começa as rondas pela avenida, começando pela zona sul para depois subir para a zona norte. São abordados vários jovens que urinam na via pública ou circulam parcialmente despidos. A GNR tenta identificá-los, mas a falta de documentos dificulta o sucesso da missão.

O crescente estado de embriaguez de muitos dos que por ali se encontram obriga as autoridades a intervir: é que, naquele momento, a circulação automóvel na zona já não é compatível com os milhares de jovens que se encontram na Oura. Carlos Fraústo dá a ordem e o trânsito nas redondezas é cortado: “É urgente reduzir a quantidade de veículos que circulam, estão milhares de pessoas na Oura e é muito perigoso continuarem a circular em simultâneo.”

“Já começa a haver muita gente alcoolizada e a grande dificuldade agora é controlar esta população”

A madrugada avança e torna-se cada vez mais descontrolada: passa a ser visível uma larga maioria de pessoas visivelmente alteradas, sob efeito de álcool ou outras substâncias. Uma delas, um jovem na casa dos 20 anos, está inconsciente no chão, sem amigos nem auxílio. A GNR volta a entrar em ação.

“Acionámos a Cruz Vermelha para prestar assistência a este indivíduo, que se encontra aqui inconsciente, caído no chão, provavelmente por excesso de álcool”, adianta o capitão. Cerca de 200 metros mais abaixo, encontramos outro rapaz nas mesmas condições. Este já está a ser assistido, mas não responde às perguntas da equipa médica. O segundo rapaz inconsciente, presumivelmente também devido a consumo excessivo de álcool, tem mesmo de ser transportado para o hospital.