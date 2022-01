Ucrânia. Vem aí uma guerra ou é só "histeria"?

Nicolò Fasola concorda que este fator pode levar a uma “assertividade maior” por parte de Moscovo face à Ucrânia, mas recusa que essa seja a única justificação: “Seria redutor explicar esta crise apenas com base nisso. Afinal, os protestos na Bielorrússia e no Cazaquistão não mudaram significativamente o statu quo na região”, diz. “Esta crise reflete tensões e discordâncias que já existem há décadas. São as mesmas queixas que a Rússia faz desde pelo menos 2007. Esta crise entre a Rússia e a NATO tem uma natureza estrutural: baseia-se numa incompatibilidade de visões sobre as intenções do outro, sobre a gestão da segurança europeia e sobre os valores que devem nortear as relações internacionais”.

Farkas aponta ainda outros fatores conjunturais. “Putin crê que os EUA e a NATO estão fracos e sem vontade de intervir militarmente por duas razões: o que aconteceu com a retirada do Afeganistão e as próprias divisões internas dentro dos Estados Unidos”, afirma.

Outros analistas apontam ainda uma estratégia recorrente do Kremlin que deu frutos em 2014, com a anexação da Crimeia: a de recorrer a uma escalada internacional para mobilizar os cidadãos russos e esvaziar o descontentamento interno. É verdade que as sondagens são claras a dar conta de que metade dos russos culpam o Ocidente e a NATO pela atual situação. Só 3% a 4% consideram o Kremlin responsável pela tensão atualmente existente, segundo a conclusão de um estudo do Centro Levada, o organismo de estudos de opinião mais credível da Rússia.