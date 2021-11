"Uma coisa é o João, outra é o João em corrida. Não diria que fico uma besta mas ligo o race mode e é desafiar o corpo até ao limite"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chega antes da hora, olha com atenção para todos os pormenores dos novos estúdios da Rádio Observador que lhe vão sendo explicados, não demora a perceber como as coisas funcionam – e já se entende bem com o botão que liga e desliga o microfone que tem à frente na mesa. Depois de uma passagem pelos EAU, onde teve um primeiro contacto com a nova equipa da UAE Team Emirates, João Almeida regressou a Portugal e está numa espécie de pré-temporada com treinos e alimentação monitorizados ao detalhe já a olhar para um ano de 2022 onde promete ser uma das principais figuras do pelotão internacional onde passará a ter a Deceuninck Quick-Step como adversária. E os objetivos não são pequenos no novo ciclo que vai agora iniciar.

[Ouça aqui a entrevista de João Almeida no “Nem tudo o que vai à rede é bola” da Rádio Observador]

Depois do surpreendente quarto lugar no Giro de 2020, o corredor português de 23 anos confirmou todas as melhores expetativas no presente ano, que começou logo com aquele que ficou como o primeiro pódio numa prova do World Tour. Seguiram-se os sextos lugares na Tirreno-Adriático e no Giro, o título nacional no contrarrelógio ou os triunfos na Volta à Polónia e na Volta ao Luxemburgo, entre outros resultados relevantes como o segundo lugar no Giro dell’Emilia ou a terceira posição na Milão-Turim além do top 10 na prova de contrarrelógio dos Europeus e da 13.ª posição na prova de estrada dos Jogos de Tóquio. Agora, em entrevista no programa “Nem tudo o que vai à rede é bola” da Rádio Observador, João Almeida coloca o foco num pódio numa grande Volta “mesmo que não seja agora” e na vitória num dos Monumentos, com destaque para a Liège-Bastogne-Liège à frente da Flandres, da Milão-São Remo, da Paris-Roubaix e da Lombardia.

Fizeste uma época em que acabaste pela primeira vez em pódios de provas do World Tour nos Emirados, ganhaste a Volta à Polónia e a Volta ao Luxemburgo, fizeste sexto no Giro e na Tirreno-Adriático. Era o que pensavas ou ainda querias mais?

Foi um excelente ano, fiquei muito satisfeito. Finalmente tive a minha primeira vitória como profissional e até tive mais do que uma, tive duas. Discuti todas as corridas em que estive presente, desde o início da época até ao final, e estou muito orgulhoso e satisfeito com a época que tive. Acho que não podia pedir mais.

Esta época também fica marcada por ser a última na Deceuninck-Quick-Step, que voltou em 2021 a ter o Remco Evenepoel. Como foi gerir aqueles meses em que tinhas tantas equipas interessadas e o que pesou mais na escolha pela Team Emirates, que tem como líder o Tadej Pogacar?

Felizmente, tive ofertas de quase todas as equipas, o que é bom sinal. Não foi fácil fazer uma escolha porque as equipas são todas muito boas e eram ofertas bastante boas mas tentei focar-me no que eles me davam, que era ser líder numa grande volta e oportunidades. Encontrei isso na Team Emirates e acho que fiz a melhor escolha que podia ter feito.

E eram muitos os números a estar em causa? O interesse desportivo percebia-se, principalmente da Bora-Hansgrohe e da Team Emirates, mas não te assustaste quando começaste a ver tantos números?

Sim, um pouco. Também depende sempre do valor de mercado da altura e na altura havia um grande hype comigo. Os números eram de facto extraordinários mas nem escolhi a oferta maior, porque os números já são tão grandes que nem faz assim tanta diferença. Tentei focar-me na parte desportiva. Foi isso que fiz e acho que foi a melhor opção.

Quando naquela etapa do Giro deste ano, logo a abrir depois do contrarrelógio, vês a equipa a trabalhar para ser o Remco Evenepoel a bonificar sentiste que as coisas poderiam não ser como estavas à espera? A parte final, sobretudo na montanha, foi a uma resposta a esse trabalho para a bonificação?

Não estão relacionados. A parte da bonificação claro que foi algo impulsivo, na altura, porque não era suposto haver bonificações ali. E também era um segundo ou dois segundos, não ia fazer diferença. E depois na última semana, basicamente, era eu o líder porque o Remco [Evenepoel] já não estava presente em corrida. Trabalhei muito para aquilo e esforcei-me muito para aquilo e não ia ficar de braços cruzados. Dei tudo, todos os dias, para conseguir fazer o que queria fazer.