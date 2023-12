Não é novidade, mas vê-lo reafirmado no final de mais um ano garante que o processo é imparável: o esbatimento de fronteiras entre géneros musicais no vasto universo que vai das fórmulas pop ao experimentalismo mais urbano é uma dádiva. Não sabermos em que pé estamos quando pomos um disco a tocar é uma sorte e 2023 voltou a ser bondoso.

O R&B que desafia as regras — aliás, que comete a afronta de dizer que as regras são para quem as quiser, não para esta gente; o hip hop que contamina e se deixa contaminar, que está presente em toda a parte; até nas canções de bandas rock, que se reúnem anos depois, para concertos e para novos discos que conseguem surpreender e encantar; eletrónicas que arranjam maneira de ser selvagens e domesticadas, na mesma faixa e em coisa de minutos; e notáveis artífices da honestidade nas palavras, que lhes dão espaço e ritmo, mais pessoais, mais ficcionadas.

Estes são os álbuns que os jornalistas e colaboradores do Observador que habitualmente escrevem sobre música mais gostaram de ouvir. Sem definição de fronteiras ou nacionalidade e com um elemento novo: as canções que marcaram o ano, nesta despedida de 2023.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.