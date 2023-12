A poucos dias do Natal, o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, convidou o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a ir à Casa Branca esta terça-feira. O principal tema em cima da mesa será o pacote de ajuda financeiro e militar para o esforço de guerra da Ucrânia, que o Partido Republicano no Senado norte-americano bloqueou na semana passada. O líder norte-americano tem multiplicado os apelos aos republicanos — alguns dos quais abertamente contra o prolongamento de ajuda militar a Kiev —, mas até ao momento não teve nenhum resultado concreto.

Com a ida de Volodymyr Zelensky a Washington, o Presidente norte-americano vai novamente tentar colocar pressão para que se chegue a um acordo entre democratas e republicanos. Contudo, a tarefa não se afigura fácil. Devido à época festiva, o Senado deverá suspender os trabalhos a 15 de dezembro, o que deixa uma margem de manobra muito reduzida para conseguir aprovar o pacote de ajuda de 110 mil milhões de dólares (cerca de 102 mil milhões de euros), 61 milhões dos quais (aproximadamente 57 milhões de euros) seriam canalizados para a Ucrânia, enquanto o restante seria distribuído entre Israel, Taiwan e a política migratória.

No entanto, caso o pacote de ajuda seja aprovado na câmara alta do Congresso norte-americano — precisando de entre 60 a 100 votos a favor (os maioritários democratas têm apenas 51 lugares no Senado) —, a moção tem ainda de receber luz verde da Câmara dos Representantes. Neste último órgão, os republicanos têm a maioria dos lugares, o que ainda dificulta ainda mais a aprovação da proposta.

