Uma publicação de Facebook do passado dia 21 de fevereiro garante que Volodymyr Zelensky foi uma das figuras caricaturadas no carnaval em Itália. Tudo terá acontecido na edição deste ano. No entanto, olhando para a informação disponível e para a imagem, pode dizer-se que estamos perante uma publicação falsa que resulta de imagens editadas.

Numa primeira imagem da fotografia que é partilhada, percebe-se que estamos perante uma edição muito mal feita. Através de uma pesquisa na internet pela imagem apresentada no post em análise, é possível perceber que a versão original foi captada durante a passagem do corso do carnaval de Viareggio, na região da Toscana, uma celebração que decorreu entre os dias 4 e 25 de fevereiro, com eventos em cada um dos fins de semana desse período.

Analisando a imagem com as ferramentas indicadas, como a Google Images, percebe-se que estamos perante uma fotografia antiga: é de 3 de março de 2003 e, na verdade, foi tirada na Alemanha, não em Itália. Na sua versão original, retrata Angela Merkel, antiga chanceler alemã. Nessa altura, Merkel, que ainda não tinha sido indicada como chanceler e estaria a ser criticada por causa do seu partido, CDU, que apoiou a invasão do Iraque em 2001.

A imagem pode ser encontrada na página da Wikipedia, por exemplo, e foi tirada por Jacques Tilly. Na imagem verdadeira, são visíveis duas bandeiras dos EUA. Não se vislumbra nenhuma bandeira da Ucrânia, com o símbolo do regime nazi de Hitler, como se vê na fotografia manipulada da publicação original. Convém dizer que esta publicação já foi desmentida anteriormente por outros fact-checkers internacionais.

Conclusão

Não é verdade que Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tenha sido uma das figuras representadas nas celebrações de carnaval de uma região em Itália este ano. A imagem da publicação original foi alterada. Além disso, a imagem foi tirada do contexto, uma vez que foi obtida em 2003 na Alemanha, e não na edição do carvanal de Viareggio, em Itália, este ano. A cara original que está no carro alegórico dos Estados Unidos pertence a Angela Merkel.

