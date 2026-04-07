Enquanto dormia…

… o Observador divulgava o primeiro episódio do novo podcast plus, que conta a história do assassinato de Carlos Castro. Os bastidores da investigação policial ao assassinato de Carlos Castro por Renato Seabra, num hotel em Nova Iorque, que aconteceu em janeiro de 2011. O Observador revela as testemunhas, os relatórios, as fotos e os vídeos dessa investigação, numa série que conta com seis episódios (se for assinante do Observador já pode ouvi-los todos), narrada pela atriz Joana Santos e que tem banda sonora de Júlio Resende.

O Benfica perdia mais pontos no campeonato nacional de futebol, dizendo adeus ao título (não ainda matematicamente) e comprometendo a segunda posição que dá acesso à Champions. O empate com o Casa Pia — o Benfica continua sem derrotas no campeonato mas vai com nove empates — acontece na jornada em que também o FC Porto empatou, não tendo o clube da Luz aproveitado. “Você diz que perdemos dois pontos, eu diria que perdemos as últimas possibilidades que tínhamos de lutar pelo título e deixámos de depender de nós próprios para ficar no segundo lugar”, sentenciou Mourinho, que criticou a displicência dos jogadores do Benfica quando se apanharam a ganhar (e que permitiram, depois, o empate aos gansos).

O Sporting joga esta noite a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, recebendo em Alvalade o Arsenal. O Sporting quer “marcar a história do clube” e vai tentá-lo a partir das 20 horas no estádio de Alvalade. O Observador vai acompanhar o jogo ao minuto no site e na rádio. À mesma hora outro jogo da Championsvai jogar-se em Madrid naquela que é uma final antecipada — Real Madrid recebe Bayern de Munique.

Fora das quatro linhas, António José Seguro começou a sua primeira Presidência aberta na região do centro, devastada pelos temporais do início do ano. “Amanhã mesmo, na reunião semanal com o primeiro-ministro, levantarei essa questão”, prometia aos manifestantes da Nacional 2 o Presidente, no primeiro de dia de alta pressão ao Governo, prometendo pressionar para acelerar os apoios. Hoje continua a Presidência aberta em Santarém. Numa semana que é decisiva para a reforma laboral. Ontem aconteceu nova reunião entre patrões, UGT e Governo e com o “sim” do patronato falta a decisão da intersindical que acontecerá na quinta-feira.

Na guerra no Médio Oriente, o ultimato de Donald Trump ao Irão termina (podendo até ser novamente prolongado). O Presidente dos Estados Unidos garantiu que sem abertura do Estreito de Ormuz iria atacar centrais elétricas e pontes. O Irão recusou cedências. Reabrir o Estreito de Ormuz “é uma grande prioridade”, declarou Trump, numa altura em que na Europa se dramatiza o impacto da guerra. O petróleo está, esta terça-feira, acima dos 110 dólares por barril.

O longo regresso a casa da missão Artemis II já começou, depois de ter passado no lado oculto da lua. A nave espacial passou a cerca de 6.500 km da Lua — a mais próxima nos planos da missão — e atingiu o recorde de distância da Terra alguma vez percorrido.