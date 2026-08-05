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Enquanto dormia…
… O Observador revelava como o Tribunal de Contas perdoou algumas infrações financeiras a Luís Neves enquanto o atual ministro da Administração Interna ocupou o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ). No relatório da auditoria efetuada à conta da PJ relativa a 2023, e ao qual o Observador teve acesso, são apontadas infrações em contratos para a aquisição de combustíveis e viagens e ainda no uso do cartão de crédito durante a gestão de Luís Neves na PJ. Mas o TdC perdoou as irregularidades. Este é o tema da História do Dia.
E para o outro ministro que está debaixo de fogo há semanas as preocupações ainda não acabaram. Terminou ontem o prazo para a correção digital dos exames da segunda fase e das reapreciações, mas os problemas técnicos semelhantes aos da primeira fase persistiram. A Missão Escola Pública acredita que esta sexta-feira, 7 de agosto, as pautas vão mesmo ser afixadas — estejam elas como estiverem.
Na Saúde, o Governo admite vir a aplicar uma taxa a quem recusar sair do hospital para a rede de cuidados continuados. O número de pessoas à espera de vaga disparou 57% em sete meses. São hoje mais de três mil pessoas. Tanto o representante das unidades de cuidados continuados como os administradores hospitalares afirmam que a taxa não vai resolver o problema se não for acompanhada por um reforço do número de camas. Em Lisboa encerraram dezenas. E o PRR foi desaproveitado.
Ultrapassada a fase mais aguda da crise migratória em Ceuta, depois da entrada de mais de 70 mil imigrantes (e, pelo menos, 79 mortos), o tema ainda se joga no campo político. O Governo de Montenegro recusou pressionar Sánchez no momento mais crítico, mas vai aproveitando a crise para atacar o governo espanhol e o legado de António Costa na imigração. O primeiro-ministro diz que Portugal está a fazer o “que tem de ser feito”, dando “dignidade” aos migrantes, e assume-se “incrédulo” com a “falta de regulação” de outros países.
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Tenha uma boa quarta-feira.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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Podcast Plus
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A PJ investiga a vida secreta de Carvalhão Gil e descobre hábitos noturnos, viagens e ligações suspeitas. Os serviços secretos norte-americanos querem montar uma armadilha ao espião português.
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Política
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David Munir reflete sobre a liberdade religiosa e a integração em Portugal. Defende o respeito pelas leis civis como a do rosto descoberto e alerta para os riscos sociais de uma má integração.
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Educação
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Eduardo Sá analisa a figura da mãe supercentrada nos resultados e no controlo total. O psicólogo critica a obsessão pelo desempenho e defende que as crianças precisam, acima de tudo, de ser crianças.
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Cultura
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Manuel Moura dos Santos desconstrói o papel de jurado em televisão. O produtor e manager fala dos bastidores da música, da paixão pelo futebol e de uma visão desconcertante sobre a política no país.
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Justiça
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Sérvulo Correia fala da infância nos Açores, das aulas com Marcelo Caetano, da guerra na Guiné-Bissau e da sua entrada no PSD de Sá Carneiro. Primeira parte de uma longa conversa com Luís Rosa.
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Saúde
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Há pessoas que parecem um verdadeiro "íman" para os mosquitos. Basta uns minutos ao ar livre para acumularem picadas e quem está ao lado sai completamente ileso. Coincidência? A ciência diz que não.
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Desporto
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Os jornais contam que o Benfica terá recusado 40 milhões por Pavlidis. Também por Lisboa, mas vestido de verde e branco, vai continuar Geny Catamo. Em Trabzon, a cidade prepara-se para receber Salah.
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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Ter trazido hoje, com desenvoltura e gosto, as vicissitudes de um mercado de fruta numa cidade secundária, trazer-me-á desvantagem face à soberania da actualidade: então e Ceuta e Sánchez? e o Irão?
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O caso Luís Neves coloca em causa a credibilidade das instituições e desgasta perigosamente um regime cada vez mais debilitado.
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As regras processuais não existem para estorvar bons polícias, como alegou Neves, existem para garantir a validade da prova. Essa garantia não pode depender do discernimento pessoal de um único homem.
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Marrocos levou a mal o flirt de Sánchez com a Argélia e, numa variante do clássico “malas à porta”, despejou um carregamento de gente em Espanha, só com a roupa do corpo.
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MAIS PARA LER
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Casas Reais
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As filhas de Felipe VI e Letizia destacaram-se mais uma vez na receção de verão da realeza no Palácio de Marivent. Ao lado da Rainha Sofía, voltaram a apostar nas cores fortes.
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Cinema
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A grande actriz espanhola chega aos 80 anos com um novo “hurrah” no seu percurso e um papel memorável em “Calle Málaga”, novo filme da marroquina Maryam Touzani, que esta semana chega às salas.
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Cinema
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Para a cineasta marroquina, “Calle Málaga” é um belo encontro (com Carmen Maura) e um filme profundamente íntimo, inspirado na morte da mãe, na memória da avó espanhola e em Tânger, onde nasceu.
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Casas Reais
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"Estamos mais do que apaixonados pela nossa filhinha", escreveu no Instagram Eugenie, que é filha dos ex-duques de Iorque e vive entre Londres e a Comporta com o seu marido, Jack Brooksbank.
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Celebridades
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Numa longa e rara resposta às críticas que recebe há anos relacionadas com a forma física, a noiva de Cristiano Ronaldo afirma: "Amo as minhas curvas. Amo a liberdade de viver no corpo que escolhi".
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