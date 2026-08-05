Enquanto dormia…

… O Observador revelava como o Tribunal de Contas perdoou algumas infrações financeiras a Luís Neves enquanto o atual ministro da Administração Interna ocupou o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ). No relatório da auditoria efetuada à conta da PJ relativa a 2023, e ao qual o Observador teve acesso, são apontadas infrações em contratos para a aquisição de combustíveis e viagens e ainda no uso do cartão de crédito durante a gestão de Luís Neves na PJ. Mas o TdC perdoou as irregularidades. Este é o tema da História do Dia.

E para o outro ministro que está debaixo de fogo há semanas as preocupações ainda não acabaram. Terminou ontem o prazo para a correção digital dos exames da segunda fase e das reapreciações, mas os problemas técnicos semelhantes aos da primeira fase persistiram. A Missão Escola Pública acredita que esta sexta-feira, 7 de agosto, as pautas vão mesmo ser afixadas — estejam elas como estiverem.

Na Saúde, o Governo admite vir a aplicar uma taxa a quem recusar sair do hospital para a rede de cuidados continuados. O número de pessoas à espera de vaga disparou 57% em sete meses. São hoje mais de três mil pessoas. Tanto o representante das unidades de cuidados continuados como os administradores hospitalares afirmam que a taxa não vai resolver o problema se não for acompanhada por um reforço do número de camas. Em Lisboa encerraram dezenas. E o PRR foi desaproveitado.

Ultrapassada a fase mais aguda da crise migratória em Ceuta, depois da entrada de mais de 70 mil imigrantes (e, pelo menos, 79 mortos), o tema ainda se joga no campo político. O Governo de Montenegro recusou pressionar Sánchez no momento mais crítico, mas vai aproveitando a crise para atacar o governo espanhol e o legado de António Costa na imigração. O primeiro-ministro diz que Portugal está a fazer o “que tem de ser feito”, dando “dignidade” aos migrantes, e assume-se “incrédulo” com a “falta de regulação” de outros países.