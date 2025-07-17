Enquanto dormia…

…publicávamos um conjunto de perguntas e respostas sobre o que se passa com os exames do 9.º ano. Professores pagos para fazer correções de última hora, escolas à espera e pais chamados de urgência: porque é que as notas das provas finais foram afixadas com um atraso de quase 48h? O que aconteceu na semana anterior e que informações tinham as escolas? Leia aqui o especial.

Sobre este tema, já pode ouvir a História do Dia. A publicação dos resultados das provas do 9.º ano foi uma confusão, com o prazo a ser adiado consecutivamente sem explicações. Afinal, o que é que se passou?

Também durante a noite, o presidente da Câmara de Loures publicou um vídeo em que dá explicações sobre as demolições naquele concelho. Ricardo Leão diz que nenhuma das pessoas que viviam em barracas e pediu apoio ficou sem ele. Afirma também que Loures não pode enfrentar o problema sozinha e acusa críticos de promoverem indignidade. “Justiça social não é dar a quem grita mais”, defende.

Ainda ontem, Carlos Moedas apresentou a recandidatura à Câmara Municipal de Lisboa na Estufa Fria, o mesmo sítio onde Fernando Medina lançou a campanha para a as eleições que haveria de perder, em 2021. Com Luís Montenegro na primeira fila, mostrou-se confiante no “fiel” CDS e na “corajosa” IL, encheu a sala, contou com figuras ilustres (da política à cultura) e prometeu unir-se ao Governo para resolver o que diz ser um problema de segurança em Lisboa.

Sobre o que se passa em Espanha, tentamos perceber o que é o movimento “Deport Them Now” e quem é o agressor na origem da tensão em Torre Pacheco. O grupo terá sido constituído este ano e só ganhou expressão nos últimos três meses, sobretudo através do Telegram, mobilizando a perseguição aos migrantes naquela localidade.

Informação importante: já está disponível o trailer do novo PodcastPlus do Observador. Chama-se “1983: Portugal à Queima-Roupa” e conta a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Victoria Guerra é a narradora e a banda sonora original é dos Linda Martini. Estreia-se no próximo dia 22 de julho no site do Observador e nas plataformas.

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