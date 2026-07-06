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Enquanto dormia…
… O Observador publicava uma investigação sobre a Mossad. Estivémos dentro d’ O Instituto. A Mossad, ao contrário de outros serviços secretos como a CIA, revela, anos mais tarde, pormenores das suas operações bem sucedidas. Não é por acaso. Por todo o mundo, a Mossad vai sendo vista como uma das mais eficazes. Mas deixa marcas.
No Mundial, o Brasil caiu aos pés de Haaland. A Noruega expulsou o sonho que os brasileiros ainda tinham de conseguir em 2026 o hexacampeonato. Levaram com um banho de água nórdica. Haaland marcou dois (ambos com assistência de Schjelderup), tornando-se o timoneiro desta remada norueguesa. O “ro” da Noruega encheu o estádio. O capitão brasileiro, Marquinhos, pediu desculpa aos adeptos e pediu paciência com os novos jogadores. Há uma mudança de geração a acontecer no Brasil.
- Neymar terminou a sua presença em mundiais — “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”. Foi no estádio MetLife que, em 2010, fez o primeiro de 130 jogos pelo Brasil. Foi no MetLife que saiu, em lágrimas, depois da eliminação do Brasil terminando a participação com um amarelo e um golo de penálti — depois de picardia com o guarda-redes da noruega Nyland que prometeu a Neymar pará-lo. “Comigo não”, disse Neymar ao guarda-redes depois de marcar o golo de penálti.
- O Brasil já tinha falhado um penálti no jogo por Bruno Guimarães — o Brasil hoje discute porque foi o escolhido para marcar o penálti. A escolha tinha sido feita antes do jogo e era o jogador em campo com a melhor marca de concretização. Ancelotti vai continuar à frente dos destinos da canarinha.
- Este penálti foi defendido pelo guarda-redes Nyland, que a par de Haaland foi a figura do jogo. Nyland tem 35 anos e está sem clube depois de terminado o contrato, a 1 de julho, com o Sevilha, no qual fez apenas sete jogos. A titularidade ao longo da época foi de Vlachodimos.
Ainda no Mundial, e de madrugada, o México foi derrotado por uma Inglaterra que viu Bellingham a marcar dois golos. Hey Jude! Inglaterra vai jogar contra a Noruega nos quartos de final, sendo já conhecido um outro embate — Marrocos-França.
Mas no Mundial a polémica é outra. Infantino recebeu um telefonema de Trump, contestando a expulsão do seu avançado Folarin Balogun que, depois disso, viu a Fifa reverter o castigo de estar ausente um jogo e, assim, vai poder defrontar a Bélgica. “Obrigado à FIFA por fazer a coisa certa, e reverter uma grande injustiça!“, declarou Trump, numa altura de comemoração dos 250 anos dos EUA. A Bélgica já emitiu um comunicado, garantindo que está a analisar minuciosamente o sucedido. Trump que ainda não foi a um jogo mexe os cordelinhos fora das quatro linhas.
Hoje Portugal defronta a partir das 20 horas Espanha nos oitavos de final. Na antevisão, o capitão Cristiano Ronaldo desabafou e falou das críticas — “há 23 anos que me tentam matar”. Só quando quiser é que deixará de jogar. E “oxalá” hoje não seja o último jogo no Mundial. Mas Espanha é forte. “Será uma batalha muito dura e temos de ter muita fé, correr e ter coragem”. Luís Montenegro vai a Dallas ver o jogo.
Espanha veio em auxílio a Portugal no incêndio de Vouzela. O incêndio está em fase de resolução, mas ainda mobiliza mais de 700 operacionais. Esta é a História do Dia. Nesta época de incêndios, e com o calor a apertar, a GNR já deteve mais de 130 pessoas. O Observador vai continuar a acompanhar a situação. O calor continua — a lei só protege trabalhadores de riscos gerais — e a CP restringe comboios (não é por causa do ar condicionado, diz).
E ainda por cá, a polémica dos exames nacionais continua. Fernando Alexandre é criticado e sugere-se a sua demissão. O Bloco de Esquerda quer uma comissão de inquérito. José Luís Carneiro, do PS, quer um pedido de desculpas de Montenegro.
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Bom início de semana
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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Depois da expulsão contra a Bósnia, o melhor marcador dos EUA estava impedido de jogar nos oitavos. Casa Branca não desmente que Trump pediu à FIFA para alterar decisão, pela primeira vez desde 1962.
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Mundial 2026
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A seleção inglesa bateu o México por 3-2 e avança para os quartos de final do Mundial. Pelos ingleses, marcou Bellingham, por duas vezes, e Kane. Pelos mexicanos marcaram Quiñones e Raúl Jiménez.
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Mundial 2026
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Haaland andou nos EUA a marcar tendências e a divertir-se com memes virais. Quando chegou a hora, bisou e eliminou um Brasil em crise de identidade. Remar para o mesmo lado ainda faz diferença (1-2).
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Mundial 2026
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Haaland bisou, o Brasil foi eliminado e Neymar chorou no relvado onde se estreou. Ancelotti não foi à flash interview — foi o filho. A imprensa brasileira não perdoou, mas o italiano vai continuar.
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Mundial 2026
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Marrocos venceu o Canadá por 0-3 e segue para os 'quartos' do Mundial. Ounahi marcou dois golos (50' e 82') e Rahimi fez o último (98'). Canadá é o primeiro dos anfitriões a ser eliminado da prova.
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Mundial 2026
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Pela primeira vez neste Mundial, o Paraguai ousou contrariar o poderio francês, aguentou mais de uma hora, mas caiu de penálti. Mbappé e Doué apareceram no momento certo e apuraram França (0-1).
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NOTÍCIAS RELEVANTES
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PODCASTS
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Ciência
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O planeta a arrefecer? Parece contra-intuitivo nestes dias de imenso calor, mas é o que explica terramotos como os da Venezuela. Só que falamos do interior do planeta, bem para lá do vemos e tocamos.
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Economia
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Sim, neste episódio discute-se a legitimidade de uma ação mais dura. Mas haverá ou não circunstâncias em que o líder tem de se impor?
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Religião
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Numa aldeia irrelevante e numa família improvável, nasceu Jesus, figura que mudou o rumo da História. O dogma da virgindade de Maria e o papel dos pais no novo episódio de "As Histórias da Bíblia".
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Relações
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Ouvem os sinos? Cheiram os perfumes? Sentem o arroz no cabelo? Pois, é que entrámos na época de casamentos e por isso, esta semana, respondemos a 3 emails com 3 problemas diferentes sobre casórios.
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Saúde
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A Joana Ramos criou o seu negócio aos 25 anos… e vocês ouvem isto e pensam, ok, uma jovem influencer… deve ser cosmética. É quase… a Joana abriu uma funerária e o motivo é... especial.
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Governo
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Respondemos a dúvidas sobre o caminho da política atual e o eventual favorecimento dos populistas. E ainda da real contribuição da imigração não qualificada para o país.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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E pensar que fui escrevendo tudo isto por causa da equipa de futebol de Cabo Verde e das suas estonteantes exibições! Sou capaz de também me ter deixado levar pelo sentimento.
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Convém não esquecer que ainda há poucas semanas o grupo parlamentar do PS votou em bloco a favor da proposta para criminalizar certas expressões ou discursos que pudessem ser tidos por "racistas"
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Trata-se, de facto, de um conceito politicamente útil: afinal, quantas vezes nos tentaram já convencer a negar a realidade ou a ignorar perceções?
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Esta prática nova de alterar as taxas de imposto fora do período orçamental, que começa a 10 de Outubro, deveria ser pura e simplesmente proibida na lei
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O noivado de Dinis de Bragança com a aristocrata austríaca Anna Schaffgotsch tem precedentes históricos. Em 1451, D. Leonor foi a primeira infanta portuguesa a tornar-se imperatriz do Sacro Império.
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Enquanto os mais jovens tentam as fábricas e focam no mercado internacional, Maria Gambina, Hugo Costa e Susana Bettencourt vão do digital ao ensino para se manterem pequenos e sustentáveis.
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A marca de Joana Maltez estreou-se com força na passerelle do Porto, enquanto a A Line apresentou pela primeira vez, sob a direção de Diogo Miranda. Lo Siento fechou os desfiles com manifesto.
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Mulheres que abdicam da carreira para serem subservientes aos maridos: foi esta tendência que deu a ideia a Caro Claire Burke. As editoras queriam-no, fez-se bestseller e está publicado em Portugal.
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A INCM reedita as memórias do moço de sala que chegou à Ajuda em 1886 e se retirou em 1936, em Belém. Do elevador de Maria Pia ao copo de leite de Sidónio e aos filhos "azougados" de Bernardino.
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