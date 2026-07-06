… O Observador publicava uma investigação sobre a Mossad. Estivémos dentro d’ O Instituto. A Mossad, ao contrário de outros serviços secretos como a CIA, revela, anos mais tarde, pormenores das suas operações bem sucedidas. Não é por acaso. Por todo o mundo, a Mossad vai sendo vista como uma das mais eficazes. Mas deixa marcas.

No Mundial, o Brasil caiu aos pés de Haaland. A Noruega expulsou o sonho que os brasileiros ainda tinham de conseguir em 2026 o hexacampeonato. Levaram com um banho de água nórdica. Haaland marcou dois (ambos com assistência de Schjelderup), tornando-se o timoneiro desta remada norueguesa. O “ro” da Noruega encheu o estádio. O capitão brasileiro, Marquinhos, pediu desculpa aos adeptos e pediu paciência com os novos jogadores. Há uma mudança de geração a acontecer no Brasil.

Neymar terminou a sua presença em mundiais — “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui”. Foi no estádio MetLife que, em 2010, fez o primeiro de 130 jogos pelo Brasil. Foi no MetLife que saiu, em lágrimas, depois da eliminação do Brasil terminando a participação com um amarelo e um golo de penálti — depois de picardia com o guarda-redes da noruega Nyland que prometeu a Neymar pará-lo. “Comigo não”, disse Neymar ao guarda-redes depois de marcar o golo de penálti.

O Brasil já tinha falhado um penálti no jogo por Bruno Guimarães — o Brasil hoje discute porque foi o escolhido para marcar o penálti. A escolha tinha sido feita antes do jogo e era o jogador em campo com a melhor marca de concretização. Ancelotti vai continuar à frente dos destinos da canarinha.

Este penálti foi defendido pelo guarda-redes Nyland, que a par de Haaland foi a figura do jogo. Nyland tem 35 anos e está sem clube depois de terminado o contrato, a 1 de julho, com o Sevilha, no qual fez apenas sete jogos. A titularidade ao longo da época foi de Vlachodimos.

Ainda no Mundial, e de madrugada, o México foi derrotado por uma Inglaterra que viu Bellingham a marcar dois golos. Hey Jude! Inglaterra vai jogar contra a Noruega nos quartos de final, sendo já conhecido um outro embate — Marrocos-França.

Mas no Mundial a polémica é outra. Infantino recebeu um telefonema de Trump, contestando a expulsão do seu avançado Folarin Balogun que, depois disso, viu a Fifa reverter o castigo de estar ausente um jogo e, assim, vai poder defrontar a Bélgica. “Obrigado à FIFA por fazer a coisa certa, e reverter uma grande injustiça!“, declarou Trump, numa altura de comemoração dos 250 anos dos EUA. A Bélgica já emitiu um comunicado, garantindo que está a analisar minuciosamente o sucedido. Trump que ainda não foi a um jogo mexe os cordelinhos fora das quatro linhas.

Hoje Portugal defronta a partir das 20 horas Espanha nos oitavos de final. Na antevisão, o capitão Cristiano Ronaldo desabafou e falou das críticas — “há 23 anos que me tentam matar”. Só quando quiser é que deixará de jogar. E “oxalá” hoje não seja o último jogo no Mundial. Mas Espanha é forte. “Será uma batalha muito dura e temos de ter muita fé, correr e ter coragem”. Luís Montenegro vai a Dallas ver o jogo.

E ainda por cá, a polémica dos exames nacionais continua. Fernando Alexandre é criticado e sugere-se a sua demissão. O Bloco de Esquerda quer uma comissão de inquérito. José Luís Carneiro, do PS, quer um pedido de desculpas de Montenegro.

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