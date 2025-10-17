|
|
|
|
“Ando há uns tempos com uma ideia de mais uma iniciativa que acho que poderia resultar editorialmente. Também sobre saúde.” O e-mail foi enviado para Miguel Pinheiro, diretor executivo do Observador, a 24 de outubro de 2023. Nos dois parágrafos seguintes, Paulo Farinha, editor de Inovação, explicava porque achava que aquele era um tema que merecia atenção. Dois dias depois, Miguel Pinheiro deu luz verde à proposta, entretanto formalizada, de uma iniciativa editorial sobre dor.
Porque ela existe e porque há ainda muito para saber sobre ela. A dor crónica afeta 36,7% da população adulta, um em cada três portugueses. Um número avassalador que a maioria – incluindo os doentes – desconhece. Por tudo isto, lançámos esta sexta-feira, Dia Nacional de Luta Contra a Dor, o novo projeto do Observador dedicado à saúde, focado no diagnóstico, tratamento e impacto da dor na sociedade — doentes, famílias, serviços de saúde ou empresas.
A dor vai muito para lá do sofrimento e do desconforto. Reflete-se no dia a dia na capacidade de trabalhar, nos movimentos mais básicos, nos momentos mais naturais de qualquer pessoa. Estima-se que as despesas anuais em Portugal relacionadas com dor cheguem aos 4,6 mil milhões de euros, repartidos entre tratamentos, controlo de sintomas, faltas ao trabalho, baixas médicas ou reformas antecipadas.
Entre a proposta inicial e a concretização passaram dois anos. Faltava a equipa especializada, faltava o tempo necessário, faltavam os parceiros que poderiam ajudar a viabilizar o projeto. O desbloqueio viria em julho deste ano. Numa parceria com a FAI Therapeutics, com a colaboração da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor e da plataforma SIP-Portugal, o projeto tinha finalmente condições para avançar. A equipa começou a ser formada, estava quase quase tudo pronto, mas… faltava ainda uma coisa, o nome da secção. Discutimos dezenas de hipóteses, pesquisámos fontes especializadas em saúde, pedimos sugestões à IA e nada. A resposta está, muitas vezes, à frente do nariz, na eficaz simplicidade de uma palavra certeira. Ficou “Dor”, porque é disso que se trata.
A nova secção do Observador “Dor” segue-se a outras três também na área da saúde e ciência: “Arterial”, “Mental” e “Mentes Brilhantes”. Procurámos o melhor da ciência e também os casos reais, que nos ajudam a compreender como é viver condicionado pela doença. Paulo Farinha, que coordena a iniciativa, e as jornalistas Sofia Teixeira e Cláudia Pinto contam-nos histórias como a de Mariana Carvalho, por exemplo, a ex-atleta de alta competição que recebeu um diagnóstico de artrite reumatóide aos 20 anos. Ou a de Joaquim Brites, presidente da Associação Portuguesa de Neuromusculares e pai de um doente com distrofia muscular de Duchenne. Ou a de Carina Raposo, a enfermeira que há vinte anos ajuda doentes com dor crónica a enfrentar o dia a dia. É sobre ela, a primeira reportagem da série “O que eu aprendi com a dor dos outros”. E foi logo aí, à primeira, que a jornalista Sofia Teixeira se deparou com uma realidade em que muitas vezes não reparamos: a dos profissionais de saúde que são, também eles, doentes ou têm condições de saúde que lhes provocam dor, o que confere ainda maior humanismo à rubrica.
A nova secção do Observador “Dor” está disponível a partir de hoje. Acreditamos que poderá ajudar a entender melhor o sofrimento de muitos e – oxalá – trazer um pouco de alívio e esperança aos doentes, familiares e profissionais de saúde.
|
|
Talvez lhe tenha escapado
|
|
|
Presidenciais 2026
|
|
O almirante apontou a mira aos candidatos dos partidos e foi mais corrosivo do que o habitual, mas fez as críticas a Mendes, Seguro e Ventura de forma velada. O menos importante foi o manifesto.
|
|
|
|
|
PSD
|
|
Passos diz que avisou na imigração e que a continuar tudo como está no reagrupamento familiar "os portugueses vão sentir-se estrangeiros". Tema foi pretexto para atacar Costa, Marcelo e até TC.
|
|
|
|
Autárquicas 2025
|
|
Ex-PSD é um dos três primeiros presidentes da história do Chega e vai liderar a maior câmara conquistada pelo partido. Munícipes moderam as expectativas e avisam: "Vão ter se portar bem!"
|
|
|
|
Autárquicas 2025
|
|
Montenegro venceu, Carneiro resistiu e Ventura ficou aquém. CDS aguentou-se. CDU voltou a cair. Carlos Moedas venceu sem maioria, Pedro Duarte bateu o favorito Pizarro.
|
|
|
|
|
Vichyssoise
|
|
Em entrevista, Duarte Cordeiro reitera críticas que tinha feito a Carneiro e defende que o partido tem de se reencontrar com os portugueses. Com "liberdade", mantém futuro político em aberto.
|
|
|
|
Autárquicas 2025
|
|
Ricardo Leão, o autarca polémico do PS que fez correr tinta e discórdia no último ano, teve maioria com uma linha próxima do populismo. Partido reflete sobre lições a tirar, mas com resistências.
|
|
|
|
Crime
|
|
'Mark' (nome fictício) seguia para um Alojamento Local quando um grupo o provocou e agrediu. Pediu ajuda a um amigo que veio protegê-lo e que acabou morto. PJ deteve principal suspeito.
|
|
|
|
|
Crime
|
|
Após ter estado à conversa com amigos, um adolescente foi baleado numa rua calma no Lavradio, depois de a mãe ter enviado uma mensagem aos colegas a perguntar pelo filho. A PJ investiga o caso.
|
|
|
|
Drogas
|
|
Na casa dos suspeitos foram encontradas duas estufas e "artigos associados ao negócio", indica a PJ. Não têm antecedentes criminais e, para já, não se lhes conhece outra atividade profissional.
|
|
|
|
Comércio
|
|
Se a concorrência aprovar, a dona do Pingo Doce vai passar a controlar a Luís Vicente. O negócio "não é apenas uma operação de crescimento", mas uma "consolidação de poder", dizem analistas.
|
|
|
|
|
Conflito Israelo-palestiniano
|
|
Hamas já entregou alguns corpos de reféns, mas há 20 cadáveres que permanecem em Gaza. Cruz Vermelha diz que "é um desafio massivo". Israel faz pressão e reduz ajuda humanitária que entra no enclave.
|
|
|
|
França
|
|
Lecornu cedeu na polémica reforma do sistema de pensões e não só. PS viu com bons olhos e não votará a favor de moção de censura. Mas Governo continua frágil.
|
|
|
|
Séries
|
|
As personagens deixaram de ser crianças a brincar ao narcotráfico na segunda temporada que se estreia a 17 de outubro. Falámos com o criador da série, Augusto Fraga, e o elenco do fenómeno da Netflix.
|
|
|
|
|
Música
|
|
Pioneiro do rap em Portugal, atua em Lisboa esta sexta-feira, depois de um concerto na Maia. Quer fazer de 2026 um ano de palcos, com as canções politizadas dos anos 90 e a mesma urgência.
|
|
|
|
Cinema
|
|
Estreia-se no DocLisboa o documentário de Amy Berg sobre um dos mais geniais, inspiradores e fugazes compositores da história do indie-rock. Um filme que é uma história de beleza, drama e tragédia.
|
|
|
|
Exposições
|
|
Até fevereiro de 2026, o Museu Guggenheim, no País Basco, dedica-se a mostrar a abstração — e todas as camadas — de uma das mais reconhecidas artistas portuguesas do pós-guerra.
|
|
Opinião
|
|
|
|
Se o bipartidarismo está tão forte porque é que falhou em Maio? O resultado destas eleições de Outubro devia deixar o PSD, o PS e todos os fãs do velho sistema partidário ainda mais preocupados.
|
|
|
|
Ventura mudou para sempre Portugal ao escancarar as portas da liberdade à direita, mas a sua personalidade tóxica envenena o que ele semeou, pois a direita não mais pode ser infantil e irresponsável.
|
|
|
|
Com a intensificação do conflito global entre democracias e autocracias, a «Coligação dos Dispostos», formada em 2025 em relação à Ucrânia, oferece um modelo para a futura cooperação transcontinental.
|
|
|
|
A morte do bipartidarismo pode ter sido exagerada. O PS parece ter trocado com o PSD como partido mais da província. E Loures deu uma lição à classe política em geral e a algum PS em particular.
|
|
|
|
O PSD teve uma boa vitória, o PS uma derrota tolerável. Mas o mais interessante das eleições de ontem foi comprovar a centralidade dos candidatos, o que atrapalhou o Chega e amorteceu a queda do PCP.