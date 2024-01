Segundo o Decreto da Assembleia da República nº 133/XV, promulgado pelo Presidente da República, sem qualquer reparo, no passado dia 20 e que aguarda publicação no Diário da República, quem se opuser ao exercício da ‘autodeterminação de género’ do menor, pode vir a ser indiciado por um novo crime, criado pela Lei, através do aditamento ao Código Penal do artigo 176º-C. Este novo artigo pune “quem submeter outra pessoa a actos que visem a alteração ou repressão da sua orientação sexual, identidade ou expressão de género, incluindo a realização ou promoção de procedimentos médico-cirúrgicos, práticas com recursos farmacológicos, psicoterapêuticos ou outros de carácter psicológico ou comportamental” (n.º 1).

Quem submeter, ou tentar submeter (uma vez que a simples tentativa é punível), uma pessoa a algum destes actos, e quem os praticar, sujeita-se a uma pena de prisão até três anos, pena essa que é agravada (de acordo com a nova redacção dada ao artigo 177º do Código Penal) de um quarto, um terço, ou de metade, se a vítima for menor de 18, 16 e 14 anos, respectivamente. Poderão ainda ser aplicadas as seguintes penas acessórias: “proibição de exercer profissão, emprego, funções ou atividades, públicas ou privadas, cujo exercício envolva contacto regular com menores, por um período fixado entre 5 e 20 anos”; “proibição de assumir a confiança de menor, em especial a adoção, tutela, curatela, acolhimento familiar, apadrinhamento civil, entrega, guarda ou confiança de menores, por um período fixado entre 5 e 20 anos”; e “inibição do exercício de responsabilidades parentais, por um período fixado entre 5 e 20 anos.”

Numa sociedade que se orgulha de ser laica e multicultural, compreende-se que não se imponha um determinado código moral, mas não faz sentido que se legalize a mentira, nem que, como esta legislação pretende, se criminalize a liberdade, tendo subjacente precisamente a imposição de um certo padrão comportamental. É que o mesmo legislador que criou este novo tipo de crime, no n.º 2 do novo artigo 176-C, afirma: “Sem prejuízo do disposto no número anterior, não são puníveis os procedimentos aplicados no contexto da autodeterminação da identidade e expressão de género, conforme estabelecido nos artigos 3.º e 5.º da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto, e que forem levados a cabo de acordo com as leges artis”.

