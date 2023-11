Sopraram com força os ventos em Espanha no passado fim-de-semana. Multidões encheram as ruas em defesa da democracia, da Constituição, da separação de poderes, contra as manobras que Pedro Sanchéz tem encetado e que colocam, como há muito não se via, a unidade espanhola e o Estado de Direito em causa. É difícil observar a partir de Portugal aquele movimento de cidadania: por cá, como anunciava com orgulho há tempos o ainda Primeiro-ministro António Costa, as pessoas interessam-se pouco pelo que o próprio designou de «casos e casinhos», aparentes minudências anti-democráticas e corrosivas do Estado de Direito e da democracia. Parece haver sempre, em Portugal, alguma complacência ou indiferença para com tudo aquilo que não seja dinheiro no bolso, mesmo na modalidade do poucochinho. Talvez Costa tivesse razão.

Sem querer, tropecei numa capa da revista Sábado de há três anos que anunciava «a rede de cunhas e favores de Salazar», falando de «cartas de médicos, deputados, juízes e militares» que revelavam «os pedidos da elite ao ditador: aumentos, cargos no Estado e em bancos, comendas e até lugares à janela para ver Isabel II». É, de facto, notável como se gerou entre nós a ideia de que o salazarismo sobreviveu tantos anos exclusivamente graças à repressão por si exercida. Também, mas não só. A benevolência para com a ditadura foi sempre superior à sua oposição, e isso revelou-se até às vésperas do 25 de Abril – em Março de 1974, Marcello Caetano era ovacionado no Estádio de Alvalade, um paradoxo que porventura explicará que o conformismo tem sido, entre nós, sempre mais forte que a liberdade. E esse conformismo vem de um país onde se banalizou a cunha e o favor, e onde o poder político, na ditadura como na democracia, faz a gestão corrente dessa cultura e assegura a continuidade de uma sociedade pouco escrutinadora, pouco livre e muito confirmada.

Na verdade, nada disto mudou grande coisa. Praticamente todas as reformas feitas em Portugal no sentido da transparência, do escrutínio democrático, do controlo ético das funções do Estado e dos negócios foram impostas pela Europa – uma espécie de preço legislativo que aceitámos pagar para que não ficássemos sem a torneira monetária europeia. Durante décadas, o poder político confundiu política com justiça, deixou ao poder judicial o controlo ético da política e dos negócios de Estado, pronto para depois vir debitar a ideia de que na política nunca há problemas éticos, que a seriedade de quem vive na política é inquestionável e presumida, e para lançar, por fim, o cínico mantra de António Costa, «à justiça o que é da justiça, à política o que é da política», quando no fundo o que se pretende dizer é que a política não carece de escrutínio algum.

