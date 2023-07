Relatório: exposição oral ou escrita, objectiva e minuciosa, de um assunto.

Preliminar: que precede o assunto principal para o esclarecer.

(Fonte: Infopédia, Dicionários Porto Editora.)

Era também a ideia que eu tinha. “Relatório” não é a exposição oral ou escrita, subjectiva e ardilosa, de um assunto. Nem “preliminar” é o que precede o assunto principal para o branquear. Que terá sido a ideia com a qual ficou quem não for tão fã de etimologia, após a apresentação do relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP.

Pela pena da deputada socialista Ana Paula Bernardo, vieram à luz uma espécie de Apontamentos Europa-América da CPI à TAP, mas em versão Apontamentos Largo do Rato-São Bento da CPI à TAP. Que é uma versão dos acontecimentos já revista pelos sensitivity readers socialistas. E portanto expurgada daquela coisa a que eles são completamente alérgicos… Ai, como é que se chama? Vocês sabem… é a Kryptonite dos socialistas… Ai… A verdade! É isso! A verdade. A verdade ficou mais de fora do relatório preliminar que os seios da Pamela Anderson do fato de banho do Baywatch.

