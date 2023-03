Os políticos caracterizam-se pela sua personalidade e pelos seus feitos. O que é curioso desde o início em António Costa é o ter marcado a diferença na forma como chegou à liderança do PS e à chefia do governo. Na política é fácil confundir lealdade com inflexibilidade, mas é raro que a desleadade seja tão premiada como sucedeu com António Costa. Aliás, é curioso que a desleadade para com António José Seguro ficasse justificada com a originalidade de 2015. Foi o mesmo argumento que serviu para António Costa não aceitar o ‘ganhar por poucochinho’ que o levou a não admitir a sua demissão como decorrente da derrota nas legislativas.

Estas duas jogadas políticas de António Costa mostram o quanto não se deixou limitar pelas regras não escritas da geração mais velha e surgidas na constituição de 1976. Mas Costa foi ainda mais longe: utilizou a comunicação para vender o seu produto. É verdade que contou com uma comunicação social menos crítica com o PS que para com os partidos de direita e que raramente confrontaram o primeiro-ministro com a sua falta de clareza, lacunas, incongruências e contradições. Independentemente disso, com António Costa assistimos à capacidade de alguém não mentir ao mesmo tempo que não diz a verdade. O resultado foi uma população lisonjeada pelo primeiro-ministro e que lhe responde com subordinação e pronta a cooperar.

De certa maneira António Costa lembra as tácticas de Otto von Bismarck quando este chegou ao poder na Prússia, em 1862. Bismarck percebeu que tinha de dividir para sobreviver politicamente e ser o único com acesso directo ao monarca. Tirou proveito dos conservadores e dos liberais verem no nacionalismo alemão um motor para a Prússia liderar a união da Alemanha, mas defraudou os primeiros relativamente às reformas constitucionais e os segundos com não regresso à aristocracia antiga do século XVIII. O resultado foi a divisão entre as duas facções que deixaram vago um espaço que o chanceler manobrou como quis. Mais tarde atraiu os austríacos para uma aliança na ocupação do ducado de Schleswig-Holstein, iludindo-os com uma supramacia que já não se justificava e que a geografia não permita. Por sua vez convenceu o rei da Prússia a apoiar um príncipe alemão como sucessor ao trono espanhol e, dessa forma, provocou Napoleão III a fazer exigências que assustaram os restantes estados alemães forçando-os a unirem-se debaixo de alçada de Guilherme I.

