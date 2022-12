No início desta semana soubemos que Bento XVI estava muito doente – foi até um anúncio inesperado, feito pelo próprio Papa Francisco. Dias depois foi noticiado que tinham querido levá-lo para o hospital, mas ele preferira ficar no pequeno mosteiro em que vivia, no coração do Vaticano. Ficou a aguardar o fim, e o fim chegou este sábado de manhã. Haverá melhor exemplo de uma “morte digna”?

Joseph Ratzinger desempenhou o seu papel até ao último suspiro, mesmo sendo apenas (apenas?) Papa emérito. E desempenhou o seu papel seguindo coerentemente algo que escreveu há mais de 60 anos, quando ainda era apenas um jovem teólogo envolvido no Concílio Vaticano II – a Igreja do futuro, para ele, passaria por a religião adquirir uma forma diferente “mais magra na forma e no conteúdo, mas talvez mais profunda”. E não só: devia abandonar o transitório para se focar no essencial, devia assumir que as pessoas querem uma Igreja que “não tema a ciência nem precisa de a temer”. De certa forma essa foi a batalha da sua vida, a que lhe ocupou alguns dos mais importantes discursos do seu pontificado, a conciliação entre a Fé e a Razão num mundo onde a Fé não pode estar ausente de qualquer domínio nem ter temas tabu – daí que a sua primeira encíclica, Deus caritas est, tenha abordado sem complexos o tema do amor erótico, daí que tenha mudado tudo, literalmente tudo, no Vaticano ao renunciar ao fim de apenas oito anos na cadeira de Pedro.

Não sendo crente, mas não ignorando o papel que a Igreja Católica tem e teve, segui com a maior atenção o seu papado e gostei, gostei mesmo, de ver nele confirmada a previsão que fiz no texto que escrevi no dia em que foi eleito: “Joseph Ratzinger era, provavelmente, o mais próximo colaborador de João Paulo II. O seu grande cúmplice. Mas quererá isso dizer que Bento XVI será apenas um mero continuador do Papa que o antecedeu? Dificilmente.”

Não foi de facto um mero continuador. Basta pensar na forma como João Paulo II arrastou estoicamente o seu mandato mesmo quando já estava muito doente e muito enfraquecido, e Bento XVI renunciou ainda bem lúcido, tão lúcido que sabia não ter condições nem energia para imprimir ao Vaticano as mudanças necessárias.

