O pior que pode acontecer a alguém em Portugal não é ser incompetente. Na verdade ser incompetente até tem sido um notório factor de promoção para muita gente, mas esse é outro assunto. Hoje trata-se aqui do pior e o pior mesmo está reservado para aqueles que, destacando-se pela sua competência, são chamados a resolver os problemas graves do país, numa fase em que estes já estão transformados em nó górdio. Obviamente o pior começa não quando eles aceitam o cargo – aí presumo que lhes são dadas as mais diversas garantias de apoio político e garantidas interessantes condições de trabalho – mas sim no preciso momento em que tomam a sério os convites que lhes foram formulados e, não só tentam resolver os problemas, como ainda identificam publicamente as razões que levaram a que eles ocorressem. Nesse momento esses até aí reputados técnicos passam de grande aposta e do estatuto da melhor escolha possível a tecnocrata inábil, arrogante e, como não, incompetente.

Esta espécie de filme com final mais que anunciado passa-me diante dos olhos quando revejo a sequência de imagens e declarações que vai desde a intervenção a 27 de Julho de Tiago Oliveira, presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) diante da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas até aos ruidosos pedidos da sua demissão que tiveram o seu momento alto já a 8 de Agosto, quando António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, entregou no gabinete do primeiro-ministro uma carta a exigir a demissão de Tiago Oliveira. Desde que o presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais descreveu no parlamento vários absurdos que imperam no combate aos incêndios, nomeadamente o facto de as associações de bombeiros receberem em função da área ardida e de vários municípios gastarem mais dinheiro a combater incêndios que a preveni-los, que a sua cabeça passou a ser pedida todos os dias.

Tiago Oliveira foi acusado de “estar a mais no sistema” (o que em certo sentido não deixa de ser verdade mas não é de modo algum abonatório para o sistema), de se estar a imiscuir no poder local e de ter uma “posição pouco conhecedora”. Por fim, António Nunes, que ia transformando o país numa ditadura sanitária quando esteve na ASAE, veio agora, na qualidade de presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, não só pedir a demissão do presidente da AGIF como avisar: “Nós [bombeiros] precisamos de sentir mais afecto do Governo” (A maluqueira com as bolas de Berlim que lhe deu quando dirigia a ASAE ainda vá que não vá, mas esta imagem de António Nunes a pedir afecto é uma coisa que transtorna qualquer um!)

