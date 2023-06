Começa hoje, segunda-feira 26 de Junho, a 31ª edição anual dos Encontros Internacionais de Estudos Políticos/Estoril Political Forum (EPF). O tema desta 31ª edição é duplo: “Rebuilding Democratic Consensus at Home and Abroad & Celebrating the 650th Anniversary of the Anglo-Portuguese Alliance”.

Uma das principais atrações dos três dias do programa (com mais de 40 oradores estrangeiros) será a apresentação por Timothy Garton Ash da edição portuguesa do seu livro mais recente: Pátrias: Uma História Pessoal da Europa (Temas e Debates).

Tim apresentará o seu livro na terça-feira, no âmbito da Ralf Dahrendorf Memorial Lecture. E a referência a Dahrendorf é também apropriada para explicar a inspiração para o título global do EPF sobre o consenso democrático.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.