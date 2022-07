Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De forma inteiramente congruente com o seu arco narrativo, a queda de Boris Johnson foi simultaneamente súbita e prolongada, justificada ao mesmo tempo por um escândalo secundário e um imperativo moral. Até a forma de tudo se precipitar foi trágica, envolvendo um Primeiro-Ministro agarrado a um governo que já só tinha os seus maiores amigos, numa versão pouco impressionante do Rei Lear, mas que, anunciada a demissão, também pareceu passageira, sem crises espirituais no Reino Unido e com o regresso da política para o substituir.

É verdade que todo o som e fúria em redor de Johnson produziram apenas um total de três anos enquanto Primeiro-Ministro, num recorde semelhante ao de Theresa May, o que perante a história britânica é pouco mais do que uma interrupção no curso normal de eventos. Mas o curto período em Downing Street é uma métrica errada para o sucesso de Boris Johnson enquanto personagem política dos nossos tempos.

