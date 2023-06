Há anos que o pobre Fukuyama não faz outra coisa senão levar pancada de todo o santo especialista em totobolas de segunda-feira. Mas a verdade é que a História não só não acabou, como, convenhamos, tem tido ultimamente alguns twists incríveis… Epidemias globais de vírus desconhecidos, reencarnações de Estaline que declaram guerra a antigos actores de comédia, máquinas pensantes que, em meia dúzia de meses, puseram as cabeças mais respeitadas da espécie humana a falar em risco de extinção. O que é que falta? Isto: uma invasão extraterrestre pode estar a caminho.

Certo. É provável que não tenha ouvido, entre as bombas da guerra na Ucrânia e os tiros no pé do governo português. Mas, nas últimas semanas, tem-se falado em OVNIs e ETs como não acontecia desde que Orson Welles foi para a rádio relatar a “Guerra dos Mundos”.

David Grusch, um oficial americano que passou os últimos 14 anos a trabalhar em agências de informação do Departamento da Defesa, veio a público dizer: “não estamos sozinhos”. Aliás, um pouco mais do que isso: segundo ele, não estamos a falar de uma possibilidade abstracta, nem de um vago contacto com um som ou uma forma luminosa; os Estados Unidos terão mesmo, em sua posse, em peças ou no conjunto integral, vários “veículos exóticos de origem não-humana” que aterraram ou se despenharam na Terra. Assim.

