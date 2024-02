Os resultados dos Açores foram perfeitos para AD. Arrisco dizer que foram melhores do que uma maioria absoluta. Estas afirmações, naturalmente, assentam numa premissa que, espero, as lideranças políticas da direita democrática consigam manter: com o Chega não existe, nem existirá, qualquer entendimento de governo ou de incidência parlamentar. Será possível, claro, a existência de acordos pontuais em medidas específicas, os quais, de resto, acontecem com todos os partidos da extrema-esquerda à extrema-direita.

No último Fora do Baralho critiquei de forma contundente Luís Montenegro e a sua decisão de passar a noite eleitoral nos Açores, na medida em que ficaria inevitavelmente associado ao que se passasse no arquipélago. À hora em que escrevo, o risco ainda não desapareceu. No entanto, todos os sinais indicam que a liderança nacional do PSD terá conseguido convencer José António Boleiro a manter o cordão sanitário ao Chega e, com isso, dar coerência à mensagem de firmeza que a liderança nacional da AD tem mantido nos últimos meses. A opção política de Montenegro parece ter dado frutos.

Face à firmeza da direita democrática em recusar qualquer acordo com o Chega, o ónus está agora do lado do PS. A liderança de Pedro Nuno Santos tem duas alternativas. Por um lado, pode escolher a radicalização, o aumento da polarização, o alimentar da ideia que o Chega é um problema único e exclusivo do PSD. Ao fazer esta escolha nos Açores, rejeitando a moção de confiança obrigatória para a tomada de posse do governo autonómico — o qual, diferentemente do governo da República, exige um voto de aprovação positivo pela Assembleia Regional –, a liderança do PS dará uma indicação muito clara sobre o destino que pretende para o país. Ao contrário da sua retórica de defesa da democracia e do legado de Abril, o PS de Pedro Nuno Santos colocará os interesses do partido acima dos interesses do país. Não seria de estranhar que seguisse esta estratégia, a qual, de resto, já funcionou de forma eficaz com António Costa.

