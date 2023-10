Lendo todas as comunicações oficiais do PCP sobre o ataque do Hamas em Israel (nota do gabinete de imprensa no dia 8, declaração de membro da comissão política do Comité Central no dia 11 e Voto de Pesar proposto na AR no dia 12) fica-se com a ideia de que falta ali qualquer coisa. Só à terceira ou quarta leitura é que se percebe: as comunicações oficiais sobre o ataque do Hamas em Israel não falam sobre o ataque do Hamas em Israel. São reacções ao que se passou no dia 7 de Outubro que não referem o que se passou em Israel no dia 7 de Outubro.

Encontrar uma referência ao Hamas é mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro se todas as agulhas do mundo tivessem sido destruídas. É como jogar ao “Onde está o Wally?” sem abrir o livro. O PCP também não fala em “massacre”. Deve considerar que é ontologicamente impossível os israelitas serem vítimas de um massacre, porque massacre tem “massa”, que é calão para “dinheiro” e toda a gente sabe que os judeus adoram dinheiro.

Parece um relatório policial sobre violação em que não se fala no violador, apesar de se referir que a vítima estava de mini-saia e com um sorriso bem atrevido. Lembro-me destes exercícios de um curso de escrita criativa que frequentei. «Descreva um elefante sem usar “tromba”, “marfim” e qualquer conjugação do verbo “ser”».

