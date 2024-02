É possível insistir nas mesmas soluções e ter resultados diferentes? Depende da conjuntura, mas há uma elevada probabilidade de os resultados serem os mesmos. Vem isto a propósito das propostas eleitorais dos dois maiores partidos do nosso espectro político. Um, o PS, mais do que o outro, o PSD, insistem em algumas soluções que no passado deram poucos resultados. O ideal, em matéria económica, seria a integração de algumas da suas propostas.

Pedro Nuno Santos tem sido menos livre nas suas propostas, o que se compreende. Não quer criticar os oito anos de António Costa e tem de ser prudente em algumas medidas para não desagradar à sua esquerda, com especial relevo para o Bloco de Esquerda. Luís Montenegro tem, nesta perspetiva, mais liberdade de discurso.

Mas se Pedro Nuno Santos insiste, por causa ou não da sua reduzida margem de manobra, em soluções que não funcionaram nos últimos anos, Luís Montenegro aposta num choque fiscal como um dos principais meios de fazer crescer mais a economia, o que dificilmente funcionará. Diminuir os impostos das empresas, a ter algum efeito, só o terá a longo prazo. E numa guerra europeia de impostos sairemos sempre perdedores.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.