1 Pequeno prólogo: lembrei-me hoje de ser optimista, valendo-me de um testemunho suficientemente forte – o seu autor também é – para merecer notícia. Não se sabe se despertará alguém da sonolência nacional onde o país se acolhe, o que sei é que merece noticia. Fica aqui.

2 Corria Março e estávamos na Gulbenkian onde se tratava de homenagear Manuel Braga da Cruz que ali mesmo recebia o prémio “Árvore da Vida – Padre Manuel Antunes” com que fora distinguido pelo Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Foi um grande momento. Pelo prestígio do prémio, pela invulgaríssima categoria do premiado. Parecia até que a ausência e carência de momentos assim em Portugal lhe ampliaram ainda mais a significativa grandeza.

Na plateia sentava-se – não por acaso – uma boa parte do que resta de uma sociedade civil independente e incólume destes feios dias; no palco, ao lado do Bispo D. João Lavrador e do júri, José Miguel Sardica ocupou-se em “trazer-nos” Manuel Braga da Cruz: em carácter, alma e mente; em actos, ofícios e obras. Ciclópica tarefa: o currículo de Braga da Cruz conta 82 páginas… mas oh que invejável brilho na oração.

