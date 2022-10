1 Há muitos anos já, estava-se em 2005, após o ter entrevistado na SIC Notícias escrevi a seguir no Expresso um artigo sobre ele, “O melhor aluno de si próprio”. É verdade: António Horta Osório foi (sempre) o melhor aluno de si mesmo. Comecei por dar por isso quando muito antes, no inverno de 2001, lhe fizera a primeira entrevista na mesmíssima SICN, era ele um jovem de trinta e tal anos. Numa inocente insegurança e por entre a timidez constrangida do seu primeiro dia televisivo, havia porém já a impressão digital do trabalho e da determinação. Começou a haver resultados e a seguir, eles deram nas vistas. O que é outra forma de dizer que havia mérito, substantivo do qual pouco se gosta na língua – e na vida! – portuguesa e ao qual defeituosamente ainda menos se atende. Contrariando o costume, António Horta Osório aprendia consigo mesmo a refinar uma mistura das palavras que mais gostou sempre de usar e praticar: “educação”, “cultura de mérito,” “trabalho”, “responsabilidade”, “sociedade civil”. A mistura rendeu, os talentos dela saídos, também. Todos privilegiavam os valores, nenhum o dinheiro.

Nesse ano de 2005 fiquei com a certeza que o país tinha razão em levá-lo a sério: concretizara uma rendilhada operação estratégica – onde o risco valsava com o desafio e este com a responsabilidade – focada na transformação empresarial do ex-Totta&Açores, Crédito Predial Português e o Santander Portugal, fundidos numa só instituição bancária, o Santander Totta.

(É-me irresistível não lembrar que no Programa de Responsabilidade Social e Corporativa da nova instituição, a maior fatia era destinada ao desenvolvimento do conhecimento e ao ensino universitário. Não por acaso.).

