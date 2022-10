A última coisa que deve surpreender uma pessoa minimamente lida em história e familiarizada com o entendimento da sociedade partilhado por muitos dos seus contemporâneos é o desprezo muito comum pela democracia. Esse desprezo, mais espontâneo ou mais reactivo consoante os casos, esteve sempre aí aos olhos de toda a gente. No mais das vezes, ele exprime-se de uma forma difusa e, regra geral, inconsequente. Não convém, sob esta forma, atribuir-lhe muita importância: de uma certa maneira, ele é uma patologia da própria democracia, enquanto projecto sempre inacabado e essencialmente imperfeito. Noutros casos, porém, ele revela um entendimento consequente, teoricamente elaborado, da sociedade e desdobra-se num amor, que raras vezes ousa dizer o seu nome, pela tirania. Aqui, deve-se sem dúvida levá-lo a sério. Porque ele exprime um programa de sociedade que coloca radicalmente a democracia em causa. Não há aqui vestígio algum de amor pela liberdade, por mais que a palavra “liberdade” esteja muitas vezes na boca dessa gente.

Falo de “democracia” num sentido lato e convenientemente impreciso, como é sempre fatal nestas coisas, que são por essência insusceptíveis de definições rigorosas. E seria descabido, neste contexto, comparar as democracias contemporâneas ao projecto subjacente à Atenas do século V a.C., tal como simbolizado pela célebre oração fúnebre de Péricles em Tucídides. A democracia, no entendimento comum, não é exactamente, para usar uma linguagem bíblica, uma terra prometida, uma “terra de leite e mel”, mas a verdade é que há uma espécie de aliança com ela que caracteriza as sociedades mais livres que conhecemos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.