Um rumor inquietante tem surgido no debate sobre fogos em Portugal. Alguns investigadores e gestores sugerem que os bombeiros constituem parte do problema dos incêndios, por serem alegadamente financiados em função da área ardida. As declarações de Tiago Oliveira a este respeito no parlamento atiçaram esta controvérsia, com o repúdio das Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e da Associação Portuguesa de Municípios, explodindo a tensão destas com a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF).

Na base deste caso está a ideia de que os bombeiros beneficiam de um excesso de recursos dirigidos para a supressão de incêndios, que deveriam ser antes canalizados para a gestão florestal, nomeadamente no uso proativo do fogo para a queima de biomassa. Enquanto esta doutrina tem ganho espaço nos meios de comunicação social, a AGIF, presidida por Tiago Oliveira, tem sido particularmente vocal na defesa do que se designa por “fogo controlado”, gerando uma acesa polémica sobre o seu pretenso financiamento público.

A necessidade de investimento público e privado em medidas de silvicultura preventiva parece ser consensual, mas se estas medidas são complementares, atacar os meios de combate a incêndios numa lógica simplista de competição por recursos financeiros parece contraproducente. Num país em que nas últimas quatro décadas arderam quase dois terços do território, é difîcil sustentar que o problema está no excesso de meios de supressão.

Num contexto claramente deficitário em muitas vertentes, todas as ferramentas que possam contribuir para mais e melhor prevenção devem ser equacionadas, tendo em conta as especificidades locais, regionais e nacionais. Mas num contexto de expansão descontrolada de espécies adaptadas ao fogo, e de alterações climáticas com estações cada vez mais difusas e incertas, o apelo a fogos de inverno constitui uma abordagem tecnicamente discutível. Aquilo que para uns se assume como uma evidência, claramente não o é para outros.

Os problemas relacionados com responsabilidade civil e impactos destas práticas, complicam este debate mais específico que não cabe aqui discutir. Mas é precisamente nesta especificidade técnica que se criam divisões entre diferentes actores-chave, que reclamam para si mesmos a capacidade de julgar os critérios que definem as regras de financiamento que estão agora em discussão.

Não podemos por isso ignorar que a crítica ao atual modelo de financiamento dos bombeiros esconde uma luta de poder simbólico onde se procura definir a legitimidade de cada grupo de interesse para impor diferentes racionalidades no sistema de gestão de riscos ambientais.

As nossa forças de combate a incêndios podem e devem ser melhoradas, mas a última coisa que Portugal precisa é de alimentar antagonismos no seio das nossas mais vitais instituições. As Organizações Humanitárias de Bombeiros constituem um capital social insubstituível, e os seus quadros devem sentir-se apoiados pela sociedade no seu todo. Quem vive a realidade dos incêndios na pele sabe as dificuldades porque passam muitas das nossas corporações, que chegam por vezes a ter que contrair empréstimos para pagar salários.

Depois do calamitoso incêndio da Serra da Estrela no ano passado evidenciar mais uma vez as enormes dificuldades em alterar a nossa condição de vulnerabilidade, manifestadas de forma mais aguda em 2017, há que ter consciência das graves limitações e ameaças que enfrentamos. No ano que agora decorre, as condições meteorológicas mais benignas não devem dar lugar a autoproclamações de competência, e ninguém deve ter um estatuto privilegiado para se assumir como árbitro para fazer prevalecer suas próprias teses.

Nunca foi tão necessário ao registo político em que estas lutas se travam o respeito pelo papel que cada um tem e deve ter neste debate. Ao contrário do que certos especialistas afirmam, não faz falta um “novo paradigma” fundamentado em qualquer modelo teórico e prático. Ao contrário, a sua imposição no sistema impossibilita construir uma terceira posição verdadeiramente ética e plural, capaz de acomodar a multiplicidade de valores presentes nas paisagens e nas causas ameaçadas que cada um vê e reconhece como suas.