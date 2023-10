Começo este artigo com um truísmo: o Hamas venceu. Aconteça o que acontecer daqui para a frente, será impossível Israel clamar vitória política e, acima de tudo, moral no Médio Oriente que emergirá depois do dia 7 de Outubro. A sua reputação sairá indelevelmente arruinada. Os amantes da opressão e do obscurantismo não tardaram a celebrar, de forma mais ou menos velada, os ataques bárbaros a que o mundo assistiu. Um pogrom como já não pensávamos ser possível. Infelizmente para os amantes da liberdade, da democracia e da modernidade, um grupo de fanáticos cujos objectivos têm pouco ou nada que ver com a causa Palestiana conseguiu desferir o golpe mais mortífero em Israel desde a sua fundação em 1948.

